魁北克省将对拒绝接种疫苗的人征收 "健康税"

他在新闻发布会上说，我们将对没有医疗原因但拒绝接种疫苗的成年人征收 "健康税"。

他说，这是为了告诉所有未接种疫苗的人，如果没有医疗原因，他们将不得不为此付出费用。

有约 10% 的魁北克人至今尚未接种第一剂疫苗。

弗朗索瓦·莱戈特同时在新闻发布会上宣布了魁北克省临时公共卫生主任的人选，以接替刚刚辞职的公共卫生主任 Horacio Arruda 医生。

在魁省最近采取的卫生措施受到批评的情况下，Horacio Arruda 医生在周一晚上递交了辞职信。

魁省公共卫生主任 Horacio Arruda 医生于周一晚上辞职. 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

魁北克省在新年前夜之际恢复采取了宵禁措施，但宵禁时间比上一次有所缩短。

健康税 金额

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特没有说明 健康税 会在何时生效，以及具体的金额，但他表示，金额应能足以激励人们去接种疫苗，预计将不止 50 或 100 加元。

他补充说，具体细节将在 今后几周内 公布。

弗朗索瓦·莱戈特表示：

我知道情况很艰难，但我们可以一起度过难关。我们需要把精力集中在两件事上：接种第一剂、第二剂和第三剂疫苗; 减少我们的接触，尤其是与老年人的接触。 引自 魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特 ( François Legault)

（CBC）