专访作家邓敏灵：《不要说我们一无所有》获得加拿大吉勒文学奖和总督文学奖

2016年对于华裔作家邓敏灵(Madeleine Thien)真可谓是收获之年。她的新作、长篇小说《不要说我们一无所有,Do Not Say We Have Nothing》(Alfred A. Knopf Canada, 2016)获得了加拿大的吉勒文学奖(Giller Prize)和总督文学奖(Governor General Awards),同时进入了曼布克文学奖(Booker Prize)的终选名单。