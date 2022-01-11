曼尼托巴省 75% 以上 的第一民族社区出现 COVID-19 新增病例

曼尼托巴第一民族 COVID-19 大流行应对协调小组 (Manitoba's First Nations Pandemic Response Coordination Team) 表示，截至到本周一 (1月10日)，该省第一民族 63 个社区中有 49 个社区报告了活跃病例，12 月底时有 25个社区有新增感染。

根据这个应对疫情团队上周发布的信息, 截至到 1 月 6 日，曼尼托巴省第一民族有 70 人因感染 COVID-19 而住院，占当时曼尼托巴省住院总人数的四分之一多一点。

曼尼托巴省第一民族流行病应对协调小组的公共卫生负责人玛西娅·安德森医生 ( Dr. Marcia Anderson) 说，已经向 4 个需要额外支持的社区派出了快速反应小组。

他们还向 11 个社区部署了支持人员，以协助进行疫苗接种工作。

曼尼托巴省第一民族流行病应对协调小组的公共卫生负责人玛西娅·安德森医生 ( Dr. Marcia Anderson) 照片：The Canadian Press / John Woods

但玛西娅·安德森医生同时表示, 由于有更多的工作人员在感染 COVID-19 ，她的团队正面临与其他医疗机构相同的挑战, 即缺乏人手。

她说, 我们担心随着病例增加，我们可能无法向所有需要支持的社区派出人员。

(CBC）