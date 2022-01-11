打了两剂疫苗的人是否也会因 Omicron 住院？

加拿大广播公司 CBC 就此问题采访了医生和流行病学家。

接种了疫苗的人是否也会因 Omicron 住院？

是的，在住院的 COVID-19 患者中，有接种了两剂疫苗的人，他们中也有人感染的是 Omicron 变体，不过, 这并不意味着疫苗不能提供抵抗重症的保护。

多伦多总医院（Toronto General Hospital）的传染病专家艾萨克·博格奇医生 （Dr. Isaac Bogoch）在接受 CBC 采访时解释了这一点。

他说，Omicron 确实削弱了疫苗提供的一些免疫力，但两剂疫苗的确管用，能够让人们 远离 医院和重症监护室 (ICU)。

艾萨克·博格奇医生说，当病例数大升时，住院人数也会增加，这是一个可悲事实，但是，在大量的感染者中，只有一小部分人 最终成为需要入院护理的人 。

医生们说打疫苗有助于抵御重症. 照片：Reuters / Christinne Muschi

那么, 加强针对抵御 Omicron 的效果有多大? 这个问题还需要一定时间来验证, 需要更多的研究。

80% 住院患者是没打疫苗的人

加拿大全国的数据显示，在 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 18 日期间，加拿大约 80% 的COVID-19 住院患者，以及 76% 的 COVID-19 死亡患者是没有接种疫苗的人。

（CBC）