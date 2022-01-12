毛泽东与蒋介石：一生互相厮杀的两个巨人

赖小刚引述牛津大学历史系教授米特（Rana Mitter）在其《现代中国简述》一书中的描述说： 如果我们相信有灵魂，我们可以这样设想：蒋介石与毛泽东的灵魂在中国的上空游荡。蒋介石看到现在的中国会不住地点头微笑，因为这正是他当年想实现而没有实现的中国。毛泽东的灵魂则在蒋介石的身后不断呻吟，因为他的理想破灭了。

毛泽东和蒋介石的个性不同，机遇不同，创立的政治实体也不同

赖小刚说，毛蒋二人作为政治家，对政治权力的追求和保持是没有区别的。但是两人的价值观很不相同。蒋介石在1943年出版的《中国之命运》体现了一种沙文主义加上儒家学说的价值观。他也是个泛亚主义者，对日本和印度都怀有一种天然的情结。他非常欣赏日本，认为日本之祸绝非中国之福。同时他还是一个基督徒。但是和早早写出《实践论》、《矛盾论》的毛泽东不同的是，蒋介石始终没能把自己的思想整理出来。

毛泽东的价值观可以用 斗争 二字概括。对他来说，斗争具有普遍性，是永恒的，合法的，没有道德底线，只有实际的收效。赖小刚说，至少在上世纪三、四十年代，毛泽东证明了他的斗争哲学优于蒋介石的儒家学说。他打赢了内战，并且把一大批年轻人吸引到自己的队伍里来，让中国共产党充满活力。

但是毛泽东把世间万物都归结于斗争，1949年之后一个群众运动接着一个群众运动，过早地用尽了所有的资源，把事情推到了极端。

毛泽东好斗的个性和童年有关

毛泽东的父亲是个精明而勤劳的农民，经常因儿子沉迷读书打骂他。毛泽东有一次以跳进水塘自杀相威胁，最后迫使父亲让步。他在和父亲的斗争中尝到了胜利的甘甜。他13岁时写下的《咏蛙》一诗体现了这种好斗的性格。

蒋介石出生在一个富裕的盐商家庭，但是父亲早逝，母子俩受人欺凌。他由母亲和祖母养大，成长过程中父亲缺席。后来有人说他有 妇人之仁 ，与这个成长环境有关。

1945年9月在重庆，毛泽东和蒋介石最后一次会面。 照片：Getty Images / AFP

赖小刚引用前哈佛大学费正清研究中心主任威廉姆.科比（William Kirby）的话说，蒋介石是中国历史上很少有的人。北伐时他曾在半年内收复了大半个中国，抗战初期在一年之内丢掉了中国的东半部，抗战结束后在半年内收复了大半个中国，然后在两年半之内失去了整个中国大陆，但是他的政权生存下来了。在这个反反复复的血腥过程中，中国共产党发展壮大，新中国诞生。可以说，没有蒋介石就没有新中国。

中国最大的政治遗产

赖小刚说，中华人民共和国实际上是中华民国的延续。二者是不可分割的。1949年以后的许多大工业项目实际上有民国的影子，例如三线建设是蒋介石抗战大战略的更新版。他还谈到，现在讲到外蒙古，讲到苏联，都不能绕开蒋介石这个人物。

他认为，蒋介石和毛泽东留下了二十世纪中国最重要的政治遗产，也留下了没有解决的问题。北京政府在这方面比较有远见，成立了蒋介石研究中心。但是公正的、不受政治因素约束的研究，在目前的条件下是不可能的。

** 本文首次发表于2019年11月15日。**