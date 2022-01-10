亚裔移民后代收入迎头赶上：加拿大另类政策研究中心报告

根据加拿大2016年人口普查，加拿大有770万有色族裔人口，其中最大的群体是南亚裔。华人为第二大群体，接下来依次为黑人，菲律宾人，拉美人和阿拉伯人等群体。2006年，加拿大有色族裔人口占总人口的16%。这个比例在十年后上升到22%。

有色族裔人口中的女性失业率最高

2016年，有色族裔人口的失业率为9.2%，比白种人高出将近2个百分点。如果男女分开统计的话，两个群体中的男性失业率差距还不到1个百分点。但是有色族裔女性人口的失业率为9.6%，比白人女性人口高出3.2个百分点。

华人男性在这一年的失业率为7.7%，在有色族裔男性人口中仅比日裔和菲律宾裔高；华人女性为8.1%，比日裔，东南亚裔和菲律宾裔的女性高。

失业率最高的有色族裔男性群体为黑人（12.8%），女性为阿拉伯裔（15.6%）；失业率最低的有色族裔男性群体和女性群体均为菲律宾裔，分别是5.8%和4.7%。

收入差距

收入上的男女差距和种族差距并不是新鲜话题。但值得注意的是，加拿大有色族裔和白人之间的收入差距在2005到2015这十年间几乎没有变化。

2015年，白人男性每挣一加元，有色族裔男性和女性只能分别挣0.78加元和0.59加元。在有色族裔的各个群体中，华人的收入略高于平均水平。仍以白人男性每挣一加元为标准，华人男性可得0.87加元，女性可得0.66加元（如与白人女性相比则为0.99加元）。华人女性的平均收入是有色族裔群体当中最高的。男性平均收入最高为日裔（1.05加元）。

移民之间的对比: 有色族裔移民和白人移民的收入差距延续到第三代

白人移民在就业和收入方面比有色族裔移民占优势，这并不是秘密。但是加拿大另类政策中心的报告说，这种优势一直延续到第二代和第三代，甚至更久远。这说明有色族裔移民在就业时受到的阻碍并不完全源于他们的资历。

25岁到54岁的白人移民和有色族裔移民的收入差距，男性为1加元比0.71加元，女性为1加元比0.79加元。在出生于加拿大的移民后代当中，这两个族裔群体之间的收入差距虽然缩小，但仍然存在。第二代白人移民和有色族裔移民男性的收入比为1加元比0.79加元，第三代为1加元比0.91加元。

在两大移民群体的女性当中，第二代和第三代的收入差距均为为1加元比0.96加元。

华人第二代和第三代的收入略超白人移民后代

但是在有色族裔群体的后代中，华人、日裔、韩裔和南亚裔赶上甚至超过了白人移民后代。以华人为例，白人移民后代与第二、三代华人的收入比均为1加元比1.03加元。

韩裔后代收入增加幅度最大，与白人移民后代相比，第二代为1加元比1.01加元，第三代为1加元比1.53加元。日裔第二代为1加元，第三代为1.24加元。

** 本文首次发表于2019年12月9日。**