加拿大二哈的光荣历史：在一战中立下汗马功劳的哈士奇运输队

1914年的冬天对坚守孚日山区的法国军队来说格外难熬。大雪封山，由骡子和马运送的给养经常无法抵达，许多士兵冻饿而死。第二年，两位战前在阿拉斯加和加拿大生活过的法国军官，路易.穆弗莱（Louis Moufflet）上尉和热内.哈斯（René Hass）少尉向上级建议下一个冬天用哈士奇来代替骡马。

加拿大历史学家格弗勒蒙（ Stéphane Guevremont）在他为Radio-Canada所做的历史专栏 （新窗口）中说，哈士奇习惯在寒冷的环境里生活，再厚的积雪也难不住它们，而且很容易饲养。

1915年8月，穆弗莱和哈斯来到北美大陆，他们的任务是把四百条狗和相应数量的雪橇带回西线战场，并聘请三、四位训狗专家同行。他们只有四个月的时间。

上世纪20年代的因纽特人雪橇。 照片：Getty Images / General Photographic Agency

他们两人分头行动，穆弗莱去魁北克省，哈斯去阿拉斯加。在育空雪橇大赛冠军斯科蒂.艾伦（Scotty Allan）的帮助下，哈斯买到了一百多条狗，还有雪橇，挽具，绳索和用作狗粮的两吨干鱼。他们首先要乘船前往西雅图。然后在西雅图转乘火车进入加拿大。

北美并不是战区，但也有德国潜艇和间谍在活动。在船上，哈斯发现有人三次企图给狗下毒。穆弗莱还收到一封用德语写的匿名信，宣称要杀掉所有的狗。1915年10月14日，哈斯和艾伦带着狗队到达卡尔加里，在加拿大士兵的严密保护下停车稍事休整，然后继续前往蒙特利尔。

穆弗莱从魁省北部和拉布拉多地区募集到三百多条狗。哈斯到达蒙特利尔后，他们在11月下旬尽可能静悄悄地启航。和他们一起登船的有436条哈士奇和拉布拉多犬，70架雪橇和5吨军用饼干。他们在半个月后平安到达法国，没有一条狗在船上死亡。

1915年12月15日，也就是在抵达后第十天，这支特殊的队伍开始在孚日山区服役。它们分成六十个小组，每一组有七到九条狗和一架雪橇。此后两年半中，它们为西线盟军运送了大量给养、弹药甚至伤员。一架雪橇每次可载三百到四百公斤，每天可走四十公里，时速相当于当时的轻型坦克。

这支吃苦耐劳的运输队从11月到次年5月不停地工作，夏天也会被用来在铁轨上拉车。据统计，它们使当地运输军用物资的成本从17法郎降到了5法郎。

哈士奇运输队一直服役到停战前夕的1918年7月。此时，两年多前在蒙特利尔登船的436条狗已有189条死于伤病和子弹。活下来的狗战后被照管它们的法国军人收养。2015年秋，也就是在它们到达法国一百周年之际，它们的后代被邀请参加了纪念一战停战的典礼和游行。

** 本文首次发表于2019年12月23日。**

(Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)