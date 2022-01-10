加拿大有专家认为，也许将不得不接受与 COVID 同在的现实

其中一位是新斯科舍省首席卫生官罗伯特·斯特朗（Robert Strang）医生。

他在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，到了某个时间点，我们将不得不接受 COVID 病毒将与我们同在的事实。

罗伯特·斯特朗表示，Omicron 传播地如此普遍，以至于每个人都需要认识到，它可能是躲不开的。

他说： 无论我们多大年纪，如果我们外出，在我们的社区中走动，我们很有可能会接触到新冠病毒，很可能会感染新冠病毒。我们必须接受这一现实。

2021 年 12 月 24 日，安大略省密西沙加市 （Mississauga） COVID-19 疫苗接种诊所外人们排长队等候打疫苗。 照片：(Chris Young/The Canadian Press)

难以制止

纽芬兰和拉布拉多省的首席卫生官詹尼斯·费泽尔拉德 （Janice Fitzgerald ）医生也持有同样的观点。

她说： 这种病毒的现实是，它的传染性很强，大多数人都会感染它。 但我们的医疗保健系统无法承受所有人同时感染的压力。

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford）上星期宣布重新实施卫生限制，他说，这些措施旨在于尽可能减慢 Omicron 的速度。

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford） 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

他说， 我说放慢传播速度，因为它无法制止 。

一些人开始厌倦限制措施

加拿大是世界上疫苗接种率最高的国家之一。

近 85% 的加拿大人接种了一剂，近 78% 的人接种了两剂。截至到上周五（1月7日），四分之一符合条件的人已经打了第三针。

但各级政府在继续重新实施限制，魁北克恢复了夜间宵禁，许多省份推迟返校，政界人士几乎每天都提醒加拿大人减少社交，继续遵守卫生准则，例如保持社交距离和戴口罩。

但随着加拿大人越来越厌倦这种流行病以及这些时断时续的限制措施，许多人都在问这种方法是否奏效。

凯瑟琳·菲尔贝克 (Katherine Fierlbeck) 是达尔豪西大学（Dalhousie University）政治学系主任，她撰写了大量有关医疗保健政策的文章。

她说，政府应对这一流行病的方式需要改变。

她说：我认为人们很快就会厌倦这种自上而下的治理，尤其是当政治和科学环境变得更加复杂、微妙而且不断变化的时候，任何决定都会导致赢家和输家。...... 我们需要的是[一种方法]，对在决策中使用的证据更加透明。

（CBC）