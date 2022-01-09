Omicron 传染迅速，加拿大住院人数大增

魁北克省本周日（１月９日）报告与 COVID-19 相关的住院人数急剧增加，在过去 24 小时内增加了 140 人，目前有 2,436 人住院。

魁省卫生部门表示，进入 ICU 的人数比周六增加了 12 人，周日有 257 名患者在重症监护室 ICU。

在安大略省，进入重症监护室的 COVID-19 患者人数从一天前的 385 人增加到 412 人。

安省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott）表示，安大略省现在有 2,419 名 Covid 患者住院，低于周六报告的近 2,600 人。

然而，她同时指出，并不是所有医院都在周末报告自己的数字。

加拿大几个省份新冠住院率大增. 照片：Radio-Canada

这个周日，新不伦瑞克省的住院人数为 79 人，比周六的 80 人少了 1 人，有16人在重症监护室，10人上了呼吸机。

加拿大卫生官：住院率还会上升

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）医生把住院和进入 ICU 人数的增加归因于高传染性的 Omicron 变体，并预计这些数字将继续上升。

谭咏诗（Theresa Tam）医生周日发推文说，“虽然监测/最近的研究表明，与 Delta 相比，Omicron 导致住院的风险较低，但 Omicron 病例的突然大增正在推动疾病的严重趋势， … 预计我们将看到住院趋势进一步上升。

（CBC）