落地国籍是生育旅游的根源：列治文市长呼吁加拿大联邦政府修改国籍法

根据CBC最近的一个调查报道 （新窗口），出生在列治文的新生儿当中有将近四分之一是 护照婴儿 。有些产妇甚至留下巨额账单溜之大吉，给医疗系统造成沉重负担。布罗迪说，现在是医疗系统付出代价，今后我们还要付出更大的代价。因为这些出生在加拿大的孩子将来不需要通过任何手续和审核就可以回到这里生活。

布罗迪建议联邦政府修改相关法律，规定父母至少有一方是加拿大公民，孩子才可获得落地国籍。

他在接受CBC采访 （新窗口）时表示，市政府解决生育旅游问题的能力有限，因为医疗体系和移民体系分属省政府和联邦政府的管辖范围。市政府所能做的不过是根据短期租赁和商业经营法规检查月子中心。其中短租法规只适用于30天以下租赁，而来此地生产的外国孕妇通常居住时间超过一个月。

布罗迪对联邦政府迟迟不采取行动感到不解。他说，在列治文市，医疗服务系统被生育游客利用的问题已经存在好几年了，本地选区的议员也向政府提出过这个问题，但就是得不到解决。

统计数据显示，2018-19年加拿大各地有将近五千名新生儿的父母是外国人。保守党曾在2018年8月提出终止落地国籍制度。列治文选区的华裔保守党议员黄陈小萍2016年曾在众议院提交请愿书，要求政府收紧相关政策，采取措施杜绝生育旅游。

** 本文首次发表于2020年1月8日。**

（CBC News, The Early Edition, The Fifth Estate, adaptation en chinois par Wei Wu ）