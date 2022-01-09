【移民】音乐家洪育仙看疫情：“它让我慢下来，并与魁北克的联系更紧密了”

#移民故事

回想这两年的新冠疫情，小提琴和钢琴演奏家洪育仙女士态度很乐观。她对加广记者说：

我以前总是忙忙碌碌，因为疫情，反而安定下来了。有时间静下来，对我来说是一个好的方式，可以好好练琴。而且，花时间在本地的旅行，让我意识到，魁北克真是个很棒的地方。

除了日常的小提琴和钢琴教学，她还在去年创办了沃德勒伊-苏朗日（Vaudreuil-Soulanges)青年交响乐团，并正准备录制自己的第一张唱片。

（疫情期，洪育仙练习肩上大提琴演奏）

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

筹备第一张唱片

因为疫情的缘故，她有更多时间在魁北克当地旅行，而意外发现了 格林伍德活着的历史中心 （新窗口） —— 这是个社区背景的博物馆，有花园下午茶，并展示历史上的艺术品、家具、服饰等。

受到这些内容的启发，洪育仙向魁北克艺术与文学委员会（The Conseil des arts et des lettres du Québec，CALQ）提出企划，以这座历史中心为背景，来演奏巴洛克时期的音乐。

最终，CALQ向包括她在内的四个机构提供了两万加元的赞助。

我希望用唱片和影像的方式，把历史和音乐结合起来，可以让全世界看到魁北克，而我希望借此扩展自己的专业。这也算是这两年留在魁北克的一个成果，让我更了解了社区。以前我不知道的事情，在魁北克旅行当中碰到了 引自 洪育仙

她说，正好这段时间哪里也去不了， 是最好的时机，希望今年能够把它完成。

洪育仙，钢琴演奏者，与乐队合作演出。（本人提供） 照片：Radio-Canada

成立青年交响乐团

去年，她在沃德勒伊-苏朗日（Vaudreuil-Soulanges)市创办了青年交响乐团。

洪育仙介绍说，自己一直希望成立一个交响乐团，让本地学习音乐的年轻人有更多演出的机会。

疫情期，她反而有了更多的时间做组织层面的工作。

去年夏天，接种了两剂疫苗之后，她带领着青年交响乐团在社区演出，比如在教堂、音乐厅、露天咖啡馆 —— 喝咖啡的顾客或骑单车经过的观众都可以驻足。这种演出不仅让学生得到演出机会，也让她觉得和本地社区有了更紧密的联系，也是一种回馈。

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

我的感觉是，疫情的影响反而是正面的，学生们有进步的目标，而教师也一直帮助他们进步。 引自 洪育仙

圣诞期间，青年交响乐团原本是要在当地图书馆举办音乐会，可惜最后时刻，政府宣布了新的疫情限制措施而取消。

去年夏季，沃德勒伊-苏朗日（Vaudreuil-Soulanges)青年交响乐团在露天咖啡馆演出。 照片：Radio-Canada

收学生全靠缘分

2020年一月，从台湾演出回到魁北克的洪育仙突然发现，新冠病毒也逐渐在加拿大蔓延，并最终导致社区隔离。

以前，她每年夏天都会在欧洲或亚洲巡回演出，参与不同的音乐节和教学。但这两年，她只能待在魁北克。

疫情期，她定下一个目标，每天练琴，弹不同的曲子，录不同的曲子。所以，她总在想，录哪一首曲子呢，练什么曲子呢？

好在网络发达，她每天谷歌音乐家们的生日，依此来作出决定。

她认为，疫情期，保持良好的心态更加重要了。她平日教学，周末忙碌青年交响乐团的事情，还要录制教堂风琴以及钢琴演奏，非常充实。

目前，她有近四十名年龄和程度不同的学生。她说，收学生是一种缘分。

说到教学方式的变化，她介绍说，最重要的，以前教学的时候，可以靠亲身示范，现在，就需要更多使用语言来表达 —— “我的英法语语言能力有了很大提高”。

对于爱音乐的孩子们，她非常鼓励。她觉得，有自己内心喜爱的事情非常不容易，而音乐是非常棒的一种爱好，尽管困难但值得好好坚持。

我的人生观有了很大的变化

洪育仙在魁北克已经居住了14年。总结起来，她说，台湾是个很棒的地方。我刚移民的时候，总是在想，我为什么要离开呢。不过，时间长了，我觉得北美是完全不同的生活。

和自己在台湾音乐领域的朋友同行相比，她认为，工作方面差别不大，音乐这一行就是不断创作、演出、教学 —— 最主要的变化反而是在人生观上面。

我先生是本地人，对我的影响很大。他在很多事情上看得很开，而我以前可能比较悲观。现在，我家里有三只狗，只要他们的吃喝拉撒睡搞定，我们就觉得很骄傲。这样看下来，我变化最大的是，不再给自己设立标准，只要健康、快乐就好 —— 当然，你还是会追求你喜欢的事情。 引自 洪育仙

此外，她觉得自己在教学方式上也有变化。对学生也会很严格，但不再是自己小时候练琴过程中那种言语、甚至体罚的态度。

西方教育之下，在教学和音乐中找到一种平衡。 引自 洪育仙

疫情期，闲暇时，她开始学习做台湾小吃，如油条、煎包；她还开始侍弄花园，去年夏天，在花园里开辟了一片玫瑰园，还在后花园里种菜。

她说： 这些我以前是从没有时间做的 。