加拿大华人姜宏民的英语自传《依水之恋》

二十多年前的一天，因为外孙为一份作业问起曾外祖父母的名字，姜先生打算花上一个周末给孩子们写一个简单的家谱。但是在整理资料的过程中，他被自己的家族史深深吸引：客家人的长途迁徙，台湾北埔客家聚落的变迁，祖父母辈的传奇故事......。一个周末变成了无数个周末，一棵简笔家族树朝着一本家族史的方向发展。

但是这本书因姜先生撰写《爱岛华人史》被长时间搁置，再捡起来已是十年后。此时他的注意力已从家族史转向自身： 我是谁？一个台湾孩子是如何在爱岛扎根的？是什么让我成为今天的样子？ 他的专业本是心理学研究，这一次，他把自己当成了研究对象。

姜先生并不急于完成自传。他本来做事就有些完美主义，又深受道家 无为而治 的影响。这本书写写停停，无数次修改，写到17万字又删掉一半。一转眼又过去了十几年。最后是他这两年的心脏问题终于让他意识到时间开始紧迫起来，不能再拖。2020年4月份，《Home Is Where the Water Is / 依水之恋》终于出版。

人生的十字路口

人的一生当中总有几个关键时刻，在这种时刻作出的选择对后来的生活有着决定性的影响。姜先生说，他人生中的第一个关键时刻是离家去美国读书。当时台湾尚未开放，出国留学所费周折和大陆七、八十年代类似。姜家是北埔大族，他大学毕业后本可以在台北过舒适的日子，父母也反对他离开台湾。但是他不喜欢台湾当时压抑的社会环境，下决心要去国外开始新生活。

姜先生的第二个人生十字路口是在迷茫时遇到了后来的恩师、人本主义心理学创始人马斯洛（Abraham Maslow）。那时他已经选定心理学作为自己的专业，但是并不喜欢整日在动物身上做实验。一次偶然读到马斯洛的著作，他立刻知道自己找到了导师和未来的研究方向。

如果马斯洛没有在1970年因心脏病发作突然去世，姜先生也许不会在爱岛留下来。他当时已经答应导师返回美国参与一个研究项目。

与马斯洛的交往在《依水之恋》中占据大量篇幅。姜先生认为，遇到这位恩师是他一生的幸运。

给年轻一代移民的忠告

过去十年来，爱岛的华人移民迅速增加，尤其是在姜先生所在的省会夏洛特敦市。他鼓励年轻一代努力追寻自己的梦想。 即使失败了也比没有尝试过要好。 而且，他深信付出努力总会得到回报。

他认为自己无疑是幸运的。但是，只有自己准备好，知道自己追求的是什么，在幸运女神经过时你才能认出她来。

深受道家思想影响

姜先生出生于1931年，在青少年时代经历过地震，战乱，日据时期，疾病和独裁统治。他深受道家思想影响，把顺其自然、 无为而治 奉为做人做事的准则。

在接受本台采访时，姜先生发表了一点没有写进书里的时政感想。他认为，美国总统特朗普正是老子告诫我们要警惕的那一类人。 特朗普傲慢、自私，厌恶女性。他拒绝相信自己会犯错，在任何情况下都不肯道歉。在强人的外表下，他是个没有安全感、而且不快乐的人。可以肯定的是，他不会有好结局。

Chiang，Hung-Min，Home Is Where the Water Is / 依水之恋，University of Prince Edward Island, 2020.

** 本文首次发表于2020年6月29日。姜先生于2020年11月24日去世，享年89岁。**