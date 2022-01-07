加拿大卫生部长：强制接种疫苗将是不可避免的

加拿大联邦卫生部长让-伊夫·杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）说，强制接种疫苗将是使加拿大 恢复正常生活和正常状况 的唯一途径。

他说， 我个人相信有一天我们会走到这一步 。

星期五（ 1 月 7日），让-伊夫·杜克洛斯在渥太华与政府间事务、基础设施和社区部长多米尼克·勒布朗（ Dominic LeBlanc）联合举行的新闻发布会上做出了上述表示。

他说，快速测试、戴口罩、保持距离、PCR 测试，这些都是很好的措施，都是我们能够使用的重要工具之一，但摆脱这场危机的确定出路是疫苗接种：

走出这场危机的唯一途径是强制接种疫苗。 引自 加拿大联邦卫生部长让-伊夫·杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）

趋势所致

加拿大卫生部长说，强制接种疫苗将不可避免。 照片：Reuters / Amir Cohen

卫生部长让-伊夫·杜克洛斯说，不会立即强制执行接种疫苗，因为我们还没有到那一步，但他认为，这个方向上的有关讨论和明确行动是不可避免的，特别是在各省一级。

他重复说，我们可以看到我们正在朝着什么方向前进，我们目前也正在与国际和国内的专家进行相关讨论。

卫生部长让-伊夫·杜克洛斯表示，我们想让加拿大，让我们的人民，恢复到更正常的情况和生活，我们已经看到我们的卫生系统和卫生工作者们正在遭受的磨难，我们希望摆脱困境。

（Radio-Canada）