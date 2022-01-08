小移民长大后收入超过当地同龄人：加拿大统计局

统计局用来对照的数据取自国税局2017年的个人所得税档案。研究对象是14岁以前来到加拿大的移民。

二十岁时收入和同龄本地人有差距，三十岁时反超

2017年的国税局个人所得税数据显示，这些在加拿大长大的移民在20岁时的工作人数比同龄本地人少，收入也比同龄本地人低。但是这个差距随着年纪的增长逐渐消失。到了30岁，幼时移民加拿大的人的收入已经超过本地人。

在14岁前来到加拿大的移民当中，79%在20岁时有工作（或者说在打工），在本地人当中这个比例占到84%。两个群体的年收入中位数分别是9400加元和11650加元，移民比本地人低19%。

30岁时，这个移民群体的年收入中位数是45200加元，比同龄本地人高12%。在BC省更是高出17%。

中位数指的是位于数列中间位置的数据。用中位数体现平均收入水平的好处是计算结果不受极高或极低收入的影响。

收入高的人纳税也多，对公共服务系统的运转和经济发展来说，被视为贡献也更大。

教育程度是重要原因

从2017年个人所得税的学费抵免申报来看，在幼时来到加拿大的移民当中，20岁时有70%在高等院校上学，在同龄本地人当中有55%。这意味着这个移民群体受教育的时间比本地人长，教育程度也更高。

移民素来有重视教育的名声。虽然这次公布的数据中没有包括出生在加拿大的移民后代，但是可以想见情况也大致相同。

魁北克省的情况比较特殊

也许是因为移民构成，也许是因为语言障碍，法语省份魁北克的情况和加拿大其他地区不太一样。

和别处一样的是20岁时收入有差距。但是到30岁时，幼时移民到魁北克的人只是缩小了这个差距，但并没有超过同龄本地人。

这个移民群体在20岁时的年收入中位数为9000加元，比同龄本地人低25%。到30岁时，他们的年收入中位数是35800，比同龄本地人低3.4%。

但是这个移民群体在魁北克省的就业率并不低：20岁时83%的人有工作，超出加拿大平均水平；30岁时就业率仍是83%，与全国平均水平相当。

** 本文首次发表于2020年8月20日。**

（La Presse, Francis Vailles, Statistique Canada, adaptation en chinois par Wei Wu ）