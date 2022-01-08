为什么加拿大农场需要成千上万的外国临时工？

但无论是哪一种情况，加拿大农业生产严重依赖外国劳工是毋庸置疑的。他们因疫情阻隔不能按时到达给各地农场以及加拿大食品供应造成的困扰再次证明了这一点。

在维多利亚大学社会学系任教的安娜丽丝.维勒（Anelyse Weiler）认为，外劳受到剥削和农场离不了外劳，对加拿大农产品生产来说是 同一枚硬币的两面 。农场主和外劳都被置于困难的境地，只是造成他们困境的原因不同。

农场主不得不在人工上节省支出

维勒在接受加通社（CP）记者Marc Fawcett-Atkinson采访时解释说，过去几十年来，加拿大的大部分中型和大型农场的顾客逐渐集中在几个主要的食品供应商和食品加工商。美国的情况也是一样。这使买方可以控制价格。

与此同时，生产成本在过去三十年中大幅度上涨。根据加拿大全国农场主联合会2019年的报告，农场的收入有95%要花在化肥、燃油、机械、技术以及其他生产材料和各种服务上。

这样一来，人工就变成为数不多的农场主可以控制的成本之一。

加拿大政府自70年代起开始设立外劳项目，其中农业季节工许可和外劳项目中的农业类许可是专门为农场主解决劳动力需求的。维勒说，对加拿大各地农场主来说，外劳项目很快变得不可或缺。

外国农场工人处于弱势

大部分为加拿大农场干活的外劳本身就是农民。和本地人相比，他们更有经验，更吃苦耐劳，同时也更稳定。但是维勒说，和他们的能力及工作的幸苦程度相比，他们的报酬并不高，通常拿的是农场所在省份的最低工资。

在加拿大农场干活的薪水虽然对本地人来说不高，但是对许多来自拉美国家的外劳来说，仍然比在家乡种地要好。他们很珍惜这一份收入。孩子的学费，老屋的翻修，也许都要靠在加拿大的这几个月劳作。

但是他们的外劳工作许可只允许他们为一个雇主工作。也就是说，如果和办理工作许可时的雇主解除合同，他们就必须离开加拿大。这使他们在和雇主的关系中处于弱势。BC省奥卡纳根学院人类学系的艾米.科恩（Amy Cohen）一直在研究该省的外劳境遇。她说，为了不惹老板生气，他们受了伤也不吭声，工作和生活条件恶劣也不抱怨，也不敢向加拿大或自己国家的官员投诉。如果运气不好碰到贪婪苛刻的雇主，他们只能任人剥削。

科恩认为，应该给予外劳永久居留权，至少应该允许他们为不同的雇主工作。

不过墨西哥驻温哥华总领馆官员维拉斯凯兹（Hugo Velazquez)说，他走访过许多农场，绝大部分墨西哥劳工对自己在加拿大的境况是满意的。另外，和一般人想像的不同，许多墨西哥人并不想留在加拿大。他们是农民，加拿大虽好，但他们更眷恋自己的土地。

** 本文首次发表于2020年8月28日。**

（CP，Marc Fawcett-Atkinson, adaptation en chinois par Wei Wu）