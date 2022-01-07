【分析】香港局势急剧变化：加拿大港人感到寒蝉效应；更需凝聚力

仅在过去十天，香港警方以 串谋发表煽动刊物罪 为名，逮捕了立场新闻七名高层以及前董事会成员，当中包括来自加拿大蒙特利尔的音乐人何韵诗；立场新闻资产遭冻结，被迫关闭；几天之后，网络独立媒体《众新闻》也发表声明称，过去两年间 媒体生存环境恶化 ，令他们无法不加担忧地达成其理念，因此决定关闭；紧接着，前支联会副主席邹幸彤因香港六四集会再被定罪，两项罪名刑期长达22个月，而且，她还遭指控 颠覆国家政权罪 ，12次申请保释被拒。

港区国安法实施一年半来，这样的场景几乎成为香港的一种常态。据媒体与国际机构的统计，《苹果日报》在内的八家香港独立媒体被迫关闭，十余名媒体人被囚或被指控，50多个公民组织解散，有一百多人被捕，包括 初选案 中的47名民主派人士，多人不获保释至今已有一年。

日前，加拿大国际事务部部长梅兰妮·乔丽（Melanie Joly)发出声明表示，加拿大对香港打击立场新闻等媒体非常关注，也对何韵诗被捕提出抗议，并称加拿大驻香港的总领事馆已经准备好为她提供领事服务和帮助。

而香港特区行政长官林郑月娥首度回应独立媒体关闭的问题时表示，媒体停运属于它们的自行决定，港府工作不是打击新闻自由，而是依法行事。

加拿大港人感到惊心

不列颠哥伦比亚大学（UBC）社会工作学院教授殷妙仲。（本人提供） 照片：Radio-Canada / Varun Saran

面对香港政治生态的巨大变化，不列颠哥伦比亚大学（UBC）社会工作学院教授殷妙仲接受加广访问时连连表示，香港变化之迅速完全出人意料。

他介绍说，自己身边就有几位朋友回流加拿大，对香港政治环境担忧是重要原因之一。当下的香港与他们生活经验中的香港相差太大，加上政治上越来越多的禁区 —— 有人担心自由空间越来越小。

他举例说，现在你几乎不可以随便讲话，香港的国安处成立了热线，举报其他人的言行。大家对这个处境是非常担心的，尤其家里有年轻孩子的，更加担心。

香港政治文化氛围的巨大变化，会让香港越来越像一个大陆城市，而失去香港一直拥有的媒体自由以及法治社会的优势。 引自 殷妙仲

蒙特娄撑香港行动组，Action Free Hong Kong Mongreal 发言人、麦吉尔大学信息研究学教授本杰明·冯(Benjamin Fung)对加广表示，很多在加拿大的香港人已经感到压力，有些朋友在社交媒体发言需要使用假名字，很小心或根本就不出声了。

立场新闻在我看来算是香港比较中立的媒体，只是给民主派人士一个发声渠道，都不见容于香港政府。也就是说，以后香港也和大陆城市一样，只有一种声音。立场新闻和众新闻先后被迫关闭，又少了一个渠道了解香港发生的事件，香港的现状就是如此。不少加拿大香港民主活动人士表示，因为担心自己的安全，不敢再回香港。 引自 本杰明·冯(Benjamin Fung)

加拿大是港人留学移民热门选择之一

在国安法实施之初，加拿大政府的统计，有超过三十万持加拿大护照的人生活在香港。

最近这一年多，申请加拿大移民和留学的港人人数逐步增加。

从去年年初起，加拿大联邦政府专门推出吸引香港移民的救生艇计划。加拿大移民难民局的统计显示，计划实施的头四个月，有3480位香港人提出了申请。而在去年下半年，加拿大再推出两个工签快速通道计划和难民申请计划。

尽管政府没有公布在加拿大申请难民的港人人数，但有关注机构表示，几十位港人的难民申请已经获得批准。

香港一项统计显示，2021年上半年，近9万人离开了香港，是1961年以来，离开人数最多的一年。受访者中，42%的人表示，如果有机会，他们也会离开。而选择的移居地，英国、加拿大、和澳洲名列前矛。

前香港支联会副主席邹幸彤被以煽动他人参加未经批准集会的罪名被判刑。 照片：BBC

在加港人更需要凝聚力

麦吉尔大学信息研究学教授本杰明·冯(Benjamin Fung)。（本人提供） 照片：Radio-Canada

随着香港政治文化生态的巨大变化，在加拿大的亲民主人士开始也成立自己的组织，声援在香港的民主活动。

去年五月加拿大人口普查中，他们发起了 我是香港人，I'm HongKonger 行动，呼吁在问卷中选择 香港人 身份。

再比如，过去一年中， 加拿大香港联盟，Alliance Canada and Hong Kong，ACHK 不断游说加拿大政府，敦促加拿大在中国侵犯人权问题上态度更强硬，以及出台政策协助香港人离开。他们也多次在加中关系特别委员会的听证会上做证。

殷妙仲教授认为，在加港人需要有更强的凝聚力。

他说，很显然，随着来加拿大移民和学习的港人越来越多，他们需要有一个全国性的组织，需要更加团结，来显示自己的政治力量。

本杰明·冯教授则解释说，加拿大大城市中，比如多伦多、温哥华、蒙特利尔等，都有支持香港民主（黄丝）的团体。和在香港时一样，他们没有一个全国性的领袖人物。

而我们有两个身份，一个是香港人，一个是加拿大人。一方面，我们需要揭露中国在香港新疆西藏的侵害，告诉加拿大主流人群和媒体。而另一方面作为加拿大人，我们需要保护加拿大的利益，比如组织中国继续影响加拿大政治 —— 这是真实的、近在眼前的威胁，如果加拿大还不采取措施，可能会太迟了。 引自 本杰明·冯