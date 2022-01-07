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香港局势急剧变化：加拿大港人感到寒蝉效应；更需凝聚力
越来越多香港人来到加拿大，他们是否会凝聚成为一种政治力量：两位加拿大学者谈在加港人现状与未来。
仅在过去十天，香港警方以
串谋发表煽动刊物罪为名，逮捕了立场新闻七名高层以及前董事会成员，当中包括来自加拿大蒙特利尔的音乐人何韵诗；立场新闻资产遭冻结，被迫关闭；几天之后，网络独立媒体《众新闻》也发表声明称，过去两年间
媒体生存环境恶化，令他们无法不加担忧地达成其理念，因此决定关闭；紧接着，前支联会副主席邹幸彤因香港六四集会再被定罪，两项罪名刑期长达22个月，而且，她还遭指控
颠覆国家政权罪，12次申请保释被拒。
港区国安法实施一年半来，这样的场景几乎成为香港的一种常态。据媒体与国际机构的统计，《苹果日报》在内的八家香港独立媒体被迫关闭，十余名媒体人被囚或被指控，50多个公民组织解散，有一百多人被捕，包括
初选案中的47名民主派人士，多人不获保释至今已有一年。
日前，加拿大国际事务部部长梅兰妮·乔丽（Melanie Joly)发出声明表示，加拿大对香港打击立场新闻等媒体非常关注，也对何韵诗被捕提出抗议，并称加拿大驻香港的总领事馆已经准备好为她提供领事服务和帮助。
而香港特区行政长官林郑月娥首度回应独立媒体关闭的问题时表示，媒体停运属于它们的自行决定，港府工作不是打击新闻自由，而是依法行事。
加拿大港人感到惊心
面对香港政治生态的巨大变化，不列颠哥伦比亚大学（UBC）社会工作学院教授殷妙仲接受加广访问时连连表示，香港变化之迅速完全出人意料。
他介绍说，自己身边就有几位朋友回流加拿大，对香港政治环境担忧是重要原因之一。当下的香港与他们生活经验中的香港相差太大，加上政治上越来越多的禁区 —— 有人担心自由空间越来越小。
他举例说，现在你几乎不可以随便讲话，香港的国安处成立了热线，举报其他人的言行。大家对这个处境是非常担心的，尤其家里有年轻孩子的，更加担心。
香港政治文化氛围的巨大变化，会让香港越来越像一个大陆城市，而失去香港一直拥有的媒体自由以及法治社会的优势。
蒙特娄撑香港行动组，Action Free Hong Kong Mongreal发言人、麦吉尔大学信息研究学教授本杰明·冯(Benjamin Fung)对加广表示，很多在加拿大的香港人已经感到压力，有些朋友在社交媒体发言需要使用假名字，很小心或根本就不出声了。
立场新闻在我看来算是香港比较中立的媒体，只是给民主派人士一个发声渠道，都不见容于香港政府。也就是说，以后香港也和大陆城市一样，只有一种声音。立场新闻和众新闻先后被迫关闭，又少了一个渠道了解香港发生的事件，香港的现状就是如此。不少加拿大香港民主活动人士表示，因为担心自己的安全，不敢再回香港。
加拿大是港人留学移民热门选择之一
在国安法实施之初，加拿大政府的统计，有超过三十万持加拿大护照的人生活在香港。
最近这一年多，申请加拿大移民和留学的港人人数逐步增加。
从去年年初起，加拿大联邦政府专门推出吸引香港移民的救生艇计划。加拿大移民难民局的统计显示，计划实施的头四个月，有3480位香港人提出了申请。而在去年下半年，加拿大再推出两个工签快速通道计划和难民申请计划。
尽管政府没有公布在加拿大申请难民的港人人数，但有关注机构表示，几十位港人的难民申请已经获得批准。
香港一项统计显示，2021年上半年，近9万人离开了香港，是1961年以来，离开人数最多的一年。受访者中，42%的人表示，如果有机会，他们也会离开。而选择的移居地，英国、加拿大、和澳洲名列前矛。
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在加港人更需要凝聚力
随着香港政治文化生态的巨大变化，在加拿大的亲民主人士开始也成立自己的组织，声援在香港的民主活动。
去年五月加拿大人口普查中，他们发起了
我是香港人，I'm HongKonger行动，呼吁在问卷中选择
香港人身份。
再比如，过去一年中，
加拿大香港联盟，Alliance Canada and Hong Kong，ACHK 不断游说加拿大政府，敦促加拿大在中国侵犯人权问题上态度更强硬，以及出台政策协助香港人离开。他们也多次在加中关系特别委员会的听证会上做证。
殷妙仲教授认为，在加港人需要有更强的凝聚力。
他说，很显然，随着来加拿大移民和学习的港人越来越多，他们需要有一个全国性的组织，需要更加团结，来显示自己的政治力量。
本杰明·冯教授则解释说，加拿大大城市中，比如多伦多、温哥华、蒙特利尔等，都有支持香港民主（黄丝）的团体。和在香港时一样，他们没有一个全国性的领袖人物。
而我们有两个身份，一个是香港人，一个是加拿大人。一方面，我们需要揭露中国在香港新疆西藏的侵害，告诉加拿大主流人群和媒体。而另一方面作为加拿大人，我们需要保护加拿大的利益，比如组织中国继续影响加拿大政治 —— 这是真实的、近在眼前的威胁，如果加拿大还不采取措施，可能会太迟了。