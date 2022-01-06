若感染了 COVID-19, 自己待在家里如何自救?

有些感染者出现了严重症状，但大多数接种了两剂 COVID-19 疫苗的加拿大人会出现典型的流感类症状.

加拿大广播公司 CBC 采访的一些医生表示，这些症状往往可以通过休息和大量喝水得到改善.

症状类似流感

加拿大医学协会 ( Canadian Medical Association) 的主席凯瑟琳·斯马特 (Katharine Smart) 医生说，打了两剂疫苗并接种了第三针的人, 若感染了 COVID-19， 很可能出现轻度或中度症状, 很少有人需要住院.

她说，虽然 COVID-19 的传播速度如此之快，以至于全国各地的检测设施都无法跟上，但大多数接种了疫苗的人应该能够在家里康复。

加拿大医学协会主席凯瑟琳·斯马特 (Katharine Smart) 医生 照片：Radio-Canada / Steve Silva

她说，Omicron 变体的常见症状包括:

流鼻涕

喉咙痛

咳嗽

有时会出现腹泻和呕吐

有时感到疲劳和肌肉酸痛

凯瑟琳·斯马特医生说, 这些症状往往持续 2 到 10 天, 若感染者完全接种了疫苗，时间则会更短。

恶心、发烧、发冷

爱德华王子岛省居民唐尼·麦克菲 (Donnie Macphee) 是一位感染者, 他说, 原以为自己永远不会得这种病, 但最近的 COVID-19 检测阳性。

唐尼·麦克菲在服务业工作，接种了两剂疫苗，而且几周来一直在使用 N95 口罩。

他说，有一天醒来时感到恶心，然后发烧和发冷，之后检测阳性。

他妻子的最初检测结果为阴性，但几天后也检测阳性。

在家隔离

专家们强调生病时补充水分的重要性。 照片：iStock / invizbk

詹尼·麦克瑞狄（Janine McCready）是多伦多 Michael Garron 医院的传染病医生，她同意医学协会主席凯瑟琳·斯马特医生的观点，即大多数人可以自己在家康复。

她说，对于大多数人来说，您不需要太多，需要有泰诺 （Tylenol）或 Advil，一个温度计和隔离期间的食物。

她接着说，如果您出现严重症状的风险较高，则需要用血氧计来经常检查自己的氧饱和度。

詹尼·麦克瑞狄医生表示，没有证据表明非处方感冒和流感药物有助于缓解症状或改变病毒的传播过程，而且对感染的孩子来说，无论如何也不建议儿童服用这些药物。

她说 最重要的是要让孩子们喝大量的清澈液体。

由于许多人在感染 Omicron 后只出现轻微症状，詹尼·麦克瑞狄医生表示，大家要意识到，流鼻涕或咳嗽有可能就是感染了 COVID-19，一定要待在家里。

她说， 如果无法检测确认，请至少待在家里 5 天，直到自己的症状消失。

（CBC）