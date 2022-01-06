包机派对狂欢者：警察在机场 “严阵等候”

加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，在蒙特利尔市的皮埃尔-埃利奥特-特鲁多国际机场（ Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau），边境服务局安排了一个专门小队来 等候 这些人，检查是否有人乘坐其他航空公司的航班返回。

航空公司拒载

在包机派对事件发生后， Sunwing 航空公司立即明确表示拒载这些乘客回来。

加拿大航空公司（Air Canada）和 Transat 航空公司 （ Air Transat）周三 （1 月 5 日）也宣布，将拒绝让包机事件中的这些人登机，以确保机上乘客和机组人员的安全。

Air Canada 和 Air Transat 都宣布将拒绝让包机派对事件中的人登机。 照片：Radio-Canada / Axel Tardieu

然而，加拿大航空公司和 Transat 无法获得 Sunwing 蒙特利尔-坎昆航班的乘客名单，这是一份公司内部文件，因此加航和 Transat 无法鉴别登机乘客中是否有这些人。

加拿大广播公司报道说，根据我们的消息来源，加拿大交通部没有把该航班的乘客名单交给 Sunwing 的竞争对手，而且提供给了加拿大边境服务局 CBSA 的官员，边境服务局有权对回国的乘客进行检查。

有报道说，尽管加航声明将阻止这些人登机，但仍有人已经在周三晚乘加航的航班返回。

特鲁多谴责

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau） 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

在周三举行的新闻发布会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）说，这些人在机上的行为是完全不负责任的行为，并证实联邦政府正在对这一包机派对事件进行调查。

他说，看过这些视频的加拿大人都感到很沮丧，这些人的行为对遵守卫生规定的人来说， 真是一记耳光 。

（Radio-Canada）