Sunwing 包机派对的参加者面临重罚，甚至可被监禁

12 月 30 日航班的视频显示，这些人无视公共卫生措施，不戴口罩，挤在一起，在过道上蹦蹦跳跳，抽电子烟，传递一瓶烈性酒，在一段视频中，可以看到一个人在机上进行人群冲浪。

Sunwing Airlines 取消了12月30日包机飞往坎昆的网红们的返程航班。 照片：Getty Images / Lukas Wunderlich

联邦政府周二发表声明称，加拿大的交通部、公共安全部和卫生部都已对这起事件展开调查。

声明说，交通部表示，机上的每项违规行为可被处以高达 5,000 加元的罚款。

如果发现乘客有危及他人，或在返回加拿大时提供虚假信息的行为，则可能会面临更多罚款甚至被监禁。

111 Private Club

加拿大广播公司 CBC报道说，这架飞机由 111 Private Club 私人包租，这个俱乐部是在坎昆组织为期六天的全包活动的发起方，在为这次活动做的广告中，发起人声称，这架飞机将配备一名 DJ。

111 Private Club 的经营者詹姆斯·威廉·阿瓦德 (James William Awad) 周二先是在推特上表示，这些乘客 遵守了 Sunwing 给出的所有 指令， 酒精是在机上提供的, 并称此次活动取得 成功 。

但之后他又发了一条推文，称自己在 非常严肃 地对待此事。

(CBC)