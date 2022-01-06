从航空公司到餐馆到屠宰场，加拿大人手短缺严重

在各行各业缺勤率上升的情况下，航空公司不得不取消一些航班，一些商店不得不提前关门。

魁北克省的屠宰场 Exceldor Co-operative ，由于严重缺乏工人，不得不对数千只无法及时处理的鸡实施 安乐死 。

这个屠宰场把工人短缺归咎于联邦政府处理外国临时工的申请动作缓慢。

魁北克省的一个屠宰场因工人严重短缺而不得不让数千只鸡 “安乐死”。 照片：Radio-Canada / L'épicerie

连锁药店 Jean Coutu 也受到了影响。

连锁药店 Jean Coutu 在其网站上表示，其部分门店可能需要调整营业时间，以确保维持基本服务。

Jean Coutu 的母公司 Metro Inc. 的发言人玛丽·克劳德·培根 (Marie-Claude Bacon) 表示，自大流行开始以来，员工和客户的健康和安全一直是公司的首要任务。

她在一封电子邮件中写道： 由于过去 20 个月的缺勤率一直在波动，我们将继续根据需要在商店和配送中心进行必要的人员配置调整，以尽量减少对运营的影响。

与此同时，加拿大的一些省份试图通过缩短隔离期来缓解人员短缺问题，以便让感染的人能更快地重返工作。

（CBC）