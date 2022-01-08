佛系安保不行了：加拿大议会加强对议员官员的保护

辱骂，攻击， 公民逮捕

加拿大政界人士今天所面临的安全威胁是他们的前辈没有经历过的。2020年9月份，新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）在独自步行去议会大厦的路上被一个男子纠缠。此人一直跟随他到议会大厦门口，口中不断威胁，声称要对他实施 公民逮捕 。

前枢密院秘书长维尼克（Michael Wernick）在一个议会委员会上发言时曾表示，他对越来越严重的暴力威胁感到深深的担忧。他举例说，现在人们公开使用 叛徒 、 背叛 这类词。这是可以导致暗杀的。

2020年7月，一个男子开车闯进总督府院内，然后持枪下车，一直走到总督官邸和特鲁多一家借住的别墅附近。警方与他对话一个多小时，最终说服他放下武器投降。

2019年大选后，基建部长麦肯纳（Catherine McKenna)的选区办公室的落地窗上被人用红漆涂上侮辱性字眼。事实上，她和其他女性议员在网上遭人辱骂和威胁已是家常便饭。另外据议会消息来源透露，在这些事件之外，还有一些在自己选区之外知名度不高的议员也有过类似遭遇，只不过没有被媒体报道。

更早发生的攻击事件

2014年10月22日，一名枪手在渥太华战争纪念碑前打死站岗的军人，然后开车前往附近的议会山。他打伤一名警卫，冲进议会大厦，最后在议会图书室门口被议会侍卫长击毙。这次枪击案之后，议会大厦入口处的警卫才开始佩枪。

1995年11月5日深夜，一个男子持刀潜入总理府，试图暗杀当时的加拿大总理克雷蒂安。响动惊醒了克雷蒂安夫人。她打开卧室门查看，赫然发现面前站着一个陌生男子。她迅速关门落锁，并立刻打电话给警卫。据说睡眼惺忪的克雷蒂安直到此时还以为妻子做了恶梦。

2005年12月29日晚上，时任外交部长佩蒂格鲁（Pierre Pettigrew）在蒙特利尔市的一个地铁站独自候车时被一个男子攻击，手机被抢走。幸好两名路人见义勇为，帮他夺回手机制服歹徒。

** 本文首次发表于2020年11月6日。**

（CBC News,Radio-Canada, Daniel Leblanc, adaptation en chinois par Wei Wu）