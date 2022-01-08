- 主页
- 政治
- 联邦政治
佛系安保不行了：加拿大议会加强对议员官员的保护
加拿大议员和政府官员的安保措施多年来非常松懈。因此会发生不速之客夜闯总理府或某任外长在蒙特利尔地铁里被打劫这种在外国人眼中匪夷所思的事。但是今天的加拿大社会大环境已不像过去那么祥和，政界人士受到辱骂和攻击的事经常发生，迫使议会考虑改变佛系风格，加强安保措施。
辱骂，攻击，
公民逮捕
加拿大政界人士今天所面临的安全威胁是他们的前辈没有经历过的。2020年9月份，新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）在独自步行去议会大厦的路上被一个男子纠缠。此人一直跟随他到议会大厦门口，口中不断威胁，声称要对他实施
公民逮捕。
前枢密院秘书长维尼克（Michael Wernick）在一个议会委员会上发言时曾表示，他对越来越严重的暴力威胁感到深深的担忧。他举例说，现在人们公开使用
叛徒、
背叛这类词。这是可以导致暗杀的。
2020年7月，一个男子开车闯进总督府院内，然后持枪下车，一直走到总督官邸和特鲁多一家借住的别墅附近。警方与他对话一个多小时，最终说服他放下武器投降。
2019年大选后，基建部长麦肯纳（Catherine McKenna)的选区办公室的落地窗上被人用红漆涂上侮辱性字眼。事实上，她和其他女性议员在网上遭人辱骂和威胁已是家常便饭。另外据议会消息来源透露，在这些事件之外，还有一些在自己选区之外知名度不高的议员也有过类似遭遇，只不过没有被媒体报道。
更早发生的攻击事件
2014年10月22日，一名枪手在渥太华战争纪念碑前打死站岗的军人，然后开车前往附近的议会山。他打伤一名警卫，冲进议会大厦，最后在议会图书室门口被议会侍卫长击毙。这次枪击案之后，议会大厦入口处的警卫才开始佩枪。
1995年11月5日深夜，一个男子持刀潜入总理府，试图暗杀当时的加拿大总理克雷蒂安。响动惊醒了克雷蒂安夫人。她打开卧室门查看，赫然发现面前站着一个陌生男子。她迅速关门落锁，并立刻打电话给警卫。据说睡眼惺忪的克雷蒂安直到此时还以为妻子做了恶梦。
2005年12月29日晚上，时任外交部长佩蒂格鲁（Pierre Pettigrew）在蒙特利尔市的一个地铁站独自候车时被一个男子攻击，手机被抢走。幸好两名路人见义勇为，帮他夺回手机制服歹徒。
** 本文首次发表于2020年11月6日。**
（CBC News,Radio-Canada, Daniel Leblanc, adaptation en chinois par Wei Wu）