加拿大和美国的党纪与民主

36岁的安大略省议员斯洛恩（Derek Sloan）2019年在保守党旗下参加大选并获胜，2020年还角逐过党领袖职位，但在第一轮落败。他在竞选党领袖时曾接受加拿大著名的白人至上主义者弗洛姆（Paul Fromm）的捐款。此事最近被曝光并引起非议。他被保守党议员团开除，成为无党派议员。

斯洛恩并不是第一次引起争议。疫情在加拿大刚开始时，他在推特上批评加拿大首席公共卫生官谭咏诗 （新窗口）（Theresa Tam）时质问她是为中国工作还是为加拿大工作，引起一片谴责之声。当时还不是保守党领袖的奥图尔（Erin O’Toole）那一次选择了支持他。但是他的极右立场数次给保守党惹麻烦。奥图尔在宣布把他逐出议员团的决定时说，接受弗洛姆捐款只是多起事件之一。

在加美边境的另一侧，美国共和党议员格林（Marjorie Taylor Greene）的言论比斯洛恩要激进得多。这位新当选的乔治亚州女议员支持极右翼阴谋论（例如校园枪击案是表演，山火是由犹太人控制的外太空射线引发），主张暴力镇压民主党政要，在总统宣誓就职仪式后仍坚称大选舞弊并提出罢免拜登。她的言论被共和党参议院领袖麦康诺（Mitch McConnell）称为党的 癌症 。但即便如此，共和党并没有把她逐出议员团。当众议院投票决定是否免除她的各项委员会职务时，只有十一个共和党议员投了赞成票。

CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，在加拿大，一个想执政的大党需要争取来自最大地域、最多人口、立场范围最广的支持。和一个议员的极端言论挂上钩可能会导致失去一部分选票。而在当下的美国，一个主要政党需要权衡的是处分一个格林这样的议员是否会让他们失去选票。

加美政党选择候选人的不同方式

惠利认为，格林如果在加拿大，很可能根本无法成为任何一个主要政党的候选人。因为各选区的候选人提名受到 党中央 的监督和背景调查。格林过去发表的那些疯狂言论会使她在第一轮就被淘汰。但是在美国，格林只要赢得她所在选区的候选人初选就获得了参选资格。党内政要虽然可以施加影响，但最终决定她的候选人资格的还是她所在选区的选民。

这样看来，美国政党选择候选人的方式似乎更加民主。但是耶鲁大学政治学教授夏皮罗（Ian Shapiro）说，这种方式的弊病是立场极端的候选人更容易当选。因为现在候选人初选的投票率很低，立场极端的人在投票者中占了太高比例。他们支持的候选人当选后，反过来影响党的政策，把党的立场往极端的那一方推。

他认为，美国民主制度的问题之一是政党太弱，领导者对党的路线方向控制不足，亦没有足够的能力剔除不受欢迎的成员。

哈佛大学教授列维茨基（Steven Levitsky）也认为，政党应该当好把极端分子排除在外的守门人。

惠利说，加拿大的党领袖选举也有类似的问题。但至少选区这一级的大门是被牢牢守住了的。即使在竞选开始后，党也能取消候选人的资格。议员在当选后被逐出本党议员团的事在各党都屡见不鲜。

2019年BC省本拿比南区进行补选时，自由党候选人王小宝在朋友圈号召华裔选民支持她，打败印裔对手，被质疑打种族牌。自由党立刻发表声明，称她的言论不代表本党价值观。王不得不退选 （新窗口）。

需要找到平衡点

但是加拿大政党的做法也并不完美。有政治学者认为加拿大政党对下属议员的控制太严。各党内部也时有抗议。2013年，保守党华裔议员庄文浩提出限制党领袖权力的法案。该法案在几经修改后成为今天的《改革法》。

如果没有这项法律，保守党领袖奥图尔一人就可以决定把斯洛恩逐出议员团，而不需要通过该党议员团的投票。

** 本文首次发表于2021年2月12日。**

（RCI with CBC News, Aaron Wherry， adaptation en chinois par Wei Wu）