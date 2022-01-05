加拿大 2022 年将推出新的实时支付系统，支票将消失

加拿大广播公司报道说，加拿大的公立机构 - 加拿大支付公司 （Payments Canada / Paiements Canada） 宣布选择 Interac Corp.作为加拿大实时支付系统Real-Time Rail（RTR）的提供商，这个决定是在进行了一系列筛选后做出的，加拿大央行 - 加拿大银行也参与了筛选过程。

Interac 的转账限额

电子转账 Interac 在加拿大实行已经有好几年了，人们可以通过 Interac 支付一定的资金，使用起来相当方便。

但是， Interac 对转账的金额有限制，限度因人而异，而且转账会有一定时间的延误，并不是实时。加拿大广播公司报道说，这主要是由结算系统过时引起的。

新系统不仅将能真正实现实时转账，而且还将扩大转账的额度，例如，消费者们将可以：

在网上实时支付账单，避免滞纳金；

向房东支付租金，而且可以附带相关信息，包括是哪个月的租金，公寓号码等等；

向政府实时缴纳税款；

一键支付购买一辆汽车的费用，或购买房子的首付款，从而不必再为大笔金额跑到银行去开银行汇票；

从保险公司获得理赔补偿，等等。

新支付系统还将能使政府把给公民的补助、退税、儿童福利等资金迅速打入公民的银行帐户。

支票将消失

加拿大支付公司负责支付系统现代化的主任安德鲁·麦克法兰（Andrew McFarlane）谈到，这一新系统将改变游戏规则，资金转帐将更快，更安全，并有数据的支持，其限额可能会大大增加。 这个新系统是一个强大有效的替代方案，可以实时转账，这将大大减少支票的数量。

加拿大广播公司报道说，实际上近年来支票的使用已经在大幅减少，仅在 2019 年，消费者和企业的支票使用量分别下降了12％ 和 15％。

在新支付系统实施后，预计支票将逐渐消失。

公司企业迫切期待

加拿大独立企业联合会（CFIB）正在迫切地等待新支付系统的来临。

CFIB 的全国事务副总裁佳思敏·盖内特 （Jasmin Guénette）说，现金流对小型企业来说非常重要，但支票有时会导致几天的资金周转延误。

然而，用支票有利于保留交易记录，便于查账，这就是为什么至今仍有许多公司企业，以及个人继续使用支票的原因。

不过，加拿大新的实时支付系统预计将不但确保速度，还将确保其可追溯性，满足企业的需求。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Li Zhao）