加拿大 7 省把已接种疫苗感染者的隔离时间减至 5 天

在魁北克省、不列颠哥伦比亚（BC）省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安大略省和新不伦瑞克省，接种了疫苗的人在出现症状或收到 测试阳性 结果后需自我隔离 5 天，而不是 10 天。

若隔离满 5 天后至少 24 小时内新冠症状改善或消失，则感染者就可以结束隔离期。

这一指令与美国疾病控制与预防中心 (CDC) 宣布的指令类似，美国是最早缩短隔离期的国家之一。

但是，在魁北克省，与患者接触的医护人员感染新冠后的隔离期将保持为 7 天。

魁北克省要求接触患者的医护人员在感染新冠后需要隔离 7 天。 照片：Reuters / Shannon Stapleton

政府官员表示，新的规定更容易执行，并将有助于缓解雇员的短缺。

感染人数的大幅增加导致劳动力短缺，尤其在基本服务行业，蒙特利尔市魁北克大学 （ l'Université du Québec à Montréal，UQAM）生物科学系教授 Benoit Barbeau 承认，在某种程度上，必须在两者中找到妥协。

为什么 5 天而不是 10 天？

美国疾病预防控制中心说，现有数据清楚地表明，感染者在出现症状前的 2 天、以及出现症状后的 3 天传染性最强。

安大略省使用相同的推理来解释这一指令，安省卫生官 Kieran Moore 医生说，在 90% 的情况下，感染者的传播风险会在 5 天后结束。

他补充说，大约 40% 的传播发生在症状出现前的两天内。

（Radio-Canada）