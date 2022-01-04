历史性协议：加拿大政府将拨款400亿加元用于赔偿原住民并改革保留地儿童保护系统

双方商定，加拿大政府将拨出400亿加元，其中一半用于赔偿，一半用于进行保留地儿童福利、保护系统的长期改革。该协议的细节将在三月底以前商定，实施前还需要得到加拿大人权法庭和联邦法院的批准。

根据这项协议的初步原则，可以获得赔偿的人主要有三类，一类是在1991年4月1日至2022年3月31日期间被交给儿童保护机构的原住民孩子，第二类是在1991年4月1日至2007年12月11日期间没有获得或没有及时获得 乔丹原则 所规定的医疗、教育等服务的原住民孩子。另外，一些父母和监护人也可以获得赔偿。

乔丹原则规定，所有原住民孩子，无论生活在保留地或保留地之外，都有权享受任何一项他们所需要的政府服务。无论他们需要的服务属于哪一级政府的管辖范围，最早接到求助的机构或政府部门都不应拒绝。费用由谁支付的问题在提供服务后再讨论。

这是因为按照加拿大有关法律，保留地的教育、福利和医疗由联邦政府负责，但是如果原住民离开保留地，他所需要的服务就应由所在省份或城市负责。加拿大人权法庭2016年的裁决说，乔丹原则没有得到充分落实，原住民孩子没有获得按照该原则有权享有的服务。

乔丹原则的名称来自一个五岁时病故的曼尼托巴省原住民孩子。由于联邦政府和曼尼托巴省政府在谁该支付他回家后的医疗费用上争执不下，他在医院里等候了两年多，到死也没有在家里住过一天。在他去世两年后的2007年，加拿大众议院通过了 乔丹原则 。

联邦政府将公布更详细的标准，以便让相关者知道自己是否有资格提出申请。第一民族大会估计有大约20万原住民儿童和青少年可以获得赔偿。

用于改革保留地儿童保护系统的两百亿加元将在五年中支付。政府将按照每人每年2500加元的标准拨款，并向原住民青年提供住房、理财和职业培训等方面的帮助。

（CBC，Olivia Stefanovich, Nick Boisvert, adaptation en chinois par Wei Wu)