新版北美自贸协定下的第一起贸易争端：美国胜，加拿大败

仲裁小组由三名成员组成。负责人是曾经担任驻加拿大大使的乌拉圭外交官罗塞利（Elbio Rosselli），另外两名成员是由美国指定的加拿大经贸律师贝达（Julie Bédard）和由加拿大指定的美国经贸律师汉森（Mark Hansen）。

这个三人仲裁小组裁定加拿大没有履行增加进口美国乳制品的承诺。加方有45天的时间做出改正，否则将可能面临关税等贸易制裁。一名美国商贸官员说，现在他们要做的是与加拿大磋商合作，目标是避免实施报复性关税。

但是仲裁小组没有质疑加拿大的乳制品供应管理机制。这对加拿大来说是一个小小的胜利。因为美国一直对这项旨在控制乳制品及禽蛋产量、价格和进口的政策感到不满。

在漫长而艰难的CUSMA谈判中，加拿大在仲裁机制，文化产品和汽车工业方面守住了底线，所作出的主要让步之一是承诺向美国开放3.5%的乳制品市场。但是加拿大政府委托乳制品加工业分配进口配额。美国政府认为这是在人为设置贸易障碍。

这并不是加美之间唯一的贸易摩擦。加拿大对拜登政府财政预算中对美国制造的电动汽车的税务优惠感到不满，威胁要中止实施CUSMA的部分条款。

（CBC，Alexander Panetta，adaptation en chinois par Wei Wu）