【移民】作家李桂换：“我永远是李家园餐馆老板的女儿”

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李桂换（Day's Lee） （新窗口）是蒙特利尔的短篇小说、儿童书作家。最近，她首次执导创作的家族纪录片《李家园的相遇与美食，Meet and Eat at Lee's Garden》在加拿大国家广播公司（CBC Gem）首映，并入选了北美多个电影节。

有兴趣的朋友可以点击此处 （新窗口），观看这部电影。

父亲和李家园

这部影片是李桂换的纪录片处女作，当中很大篇幅描述自己的父亲Gin Lee在蒙特利尔开设的李家园餐馆，以及这个餐馆和犹太社区的渊源。

作家李桂换，Day's Lee。（来自个人网站） 照片：Radio-Canada

她向加广介绍说，自己用了六年的时间才完成了这部片子，而为这部片子收集素材的时间更是长达十六年，包括了解华裔在加拿大的历史，中餐馆在加拿大的发展等。

她描述，拍摄这部片子的过程非常慢，也非常艰难，一边做一边学习，完全没有经验，全靠自己和朋友的帮忙完成的。

几年前，李桂换曾经出版过一本童书《香园，The Fragrant Garden》，描述九岁小女孩玉在中餐馆香园长大的故事。

她表示，其实在父亲餐馆里帮忙是自己童年最深的记忆。

从很小开始，她和姐姐每个周末帮助妈妈做蛋卷，而大哥Paul则要去做侍应。再大一些，她就在父亲的餐馆接电话订单、招呼顾客、收银，她是在餐馆的烟雾缭绕中长大的。

当年纪录片中出现的李家园。 照片：Radio-Canada

九零年代中，父亲去世，我忽然发现，对父母的经历几乎一无所知。之前，每一次问起，父亲总是说，没有什么可说的。母亲也是一样，对自己从前在中国的生活讳莫如深。真希望父母在世时，可以对他们有更多的了解。 引自 李桂换

李桂换了解到的是，上世纪二零年代末大萧条时期，才十三岁的父亲Gin Lee漂洋过海来到加拿大，在这里讨生活，还要挣钱回家。

她的母亲于1950年底——加拿大废除了排华法案三年后，来到加拿大与她的父亲团聚。

1951年，Gin Lee在蒙城帕克大街（Parc Avenue)上，与三个合伙人一起开设了李家园（Lee's Garden)，直至他退休。

“李家园的相遇与美食”电影海报。 照片：Radio-Canada

李家园：犹太社区的标志性餐馆

熟悉蒙特利尔的人都知道，帕克大街是犹太社区聚居区。

李桂换一直希望把父亲和中餐馆的故事记录下来，但苦于找不到一个新颖的角度。

直到有一天，她的朋友朱迪（Judie Troyansky）说，自己的父母就是在李家园餐馆相识、定情的。

这让李桂换眼前一亮，她关于家族餐馆故事的思路又扩展了，就是说，也应该从当时的顾客角度来描述李家园的意义。

朱迪受访时更表示，李家园当时是犹太社区地标性的餐馆。这间餐馆的改良中餐符合他们的口味，而且，每天都营业 —— 包括星期天和圣诞期间，因此几乎成了犹太社区最重要的社交场所。

纪录片中，多位了解李家园的犹太社区嘉宾接受了访问。

如果一个天主教徒内心出现危机，就上教堂；而如果一个犹太人内心出现危机，就去中餐馆。 引自 朱迪（Judie Troyansky）

李桂换的父亲Gin Lee人头税证明上的照片。 照片：Radio-Canada

中餐馆一代人

李桂换表示，是在制作这部纪录片的时候，她才意识到，年轻时，自己觉得父亲的餐馆会一直在那里，一切都理所当然，甚至没有为它留下更多的影像 —— 那时候，受条件所限，自己只会在和朋友们聚会派对时才拍照。

她介绍说，这部纪录片中出现的所有华裔受访者都有家族经营餐馆的经历，包括艺术家谭嘉文（Karen Tam)、前蒙特利尔市议员Cathy Wong、以及演员Henry Kwok等。

影片还着重采访了当时蒙特利尔的两家中餐馆的后人，一起回忆、一起谈论家族餐馆的变迁和对自己的影响：一位是记者、作家黄明珍（Jan Wong)，她是全加拿大第一个自助中餐馆House of Wong老板黄焕霖（Bill Wong）的女儿；另一位是作家Mary Q Wong，她的父亲当时经营的餐馆也在犹太社区，叫做新中国花园咖啡馆（New China Garden Cafe）。

加拿大记者、作家黄明珍近照（左），及1972年她在北京大学就读期间参加“开门办学”（黄明珍提供/RCI Yan） 照片：Radio-Canada

可以说，中餐馆的记忆和经验成为他们这一代人的共同点。早期的华裔受到种族歧视，不能够从事专业的工作，开餐馆就成了华裔不多的出路之一。

我常常想，父亲13岁漂洋过海来到加拿大，他感到过害怕吗？尽管遇到了那么多的苦难，一辈子远离家人，他还是坚持留下来了，有了自己的餐馆，成了家，养大了我们兄妹三人——这就是了不起的成绩。他当年的伙伴中可能有些回了中国，以为带上一笔钱可以在中国生活无忧，结果，他们并不知道等待自己的是什么 引自 李桂换

为何父辈们对自己的经历保持缄默？

为什么父辈对过往保持缄默？李桂换、黄明珍、Mary Q Wong也曾就此进行过讨论。

她们的分析是，老一辈经历了太多艰难，回忆太痛苦，令他们不愿意回首。比如，美国作家谭恩美就是花了很长时间才说服自己的母亲同意讲述往事。

此外，他们或许不情愿讲述经历的歧视和羞辱 —— 希望下一代能为自己的华人身份感到自豪。

她说，父亲那一辈缴纳过人头税，在加拿大社会曾是不受欢迎的人，比如，他们必须随身带着人头税文件，如果忘记了又被警察发现，就可能面临遣返。