被控煽动他人参与纪念六四集会，前香港支联会副主席邹幸彤获刑15个月

1989年六四事件后的三十多年里，港人每一年的6月4日都在维多利亚公园举行烛光守夜。但是过去两年的纪念活动被警方以疫情为由禁止。邹幸彤在去年六四周年前夕呼吁港人在6月4日当晚点亮蜡烛： 政府能禁止一个场地里的聚集，不能禁止香港每个角落亮起烛光。愈是想刻意扑灭，烛光只会愈烧愈广，并终将成为焚毁专政的烈焰。而我们这刻要做的，就是尽我们每人的一分力，在严寒中守住这烛光，守住我们良知的底线，守住我们仅余的自由。

法庭认为邹幸彤在社交网络和媒体发表的此类言论意在鼓动民众参与未经批准的集会，构成煽惑罪行。邹幸彤拒绝认罪，称她的帖子和文章是为了呼吁人们勿忘六四，并不是鼓动人们聚集。

2020和2021年6月4日晚，维园被关闭，但两年都有许多香港民众在街头或窗口点燃烛光。

上个月，八名民主派人士因他们在2020年六四烛光悼念中所起的作用分别被判处4个半月到14个月的刑期，其中包括邹幸彤，她被判12个月。两次判决的一部分刑期同时执行，因此她的实际刑期为22个月。

香港支联会已在国安法实施后解散。邹幸彤和该组织前主席李卓人、前副主席何俊仁被指控煽动颠覆国家政权罪。

邹幸彤今年36岁，是一名执业律师。

（Thomson Reuters, BBC，adaptation en chinois par Wei Wu)