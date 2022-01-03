加拿大军人在魁北克省协助接种第三剂疫苗

联邦政府应急准备部长比尔·布莱尔 (Bill Blair) 周一在其推特账户上宣布，在魁北克的联邦援助请求获得批准后，加拿大武装部队人员将于今天开始部署到魁省，以支持该省的疫苗接种活动。

国防部的发言人称，多达 200 名武装部队成员将被部署在蒙特利尔、拉瓦尔、Beauce 和 Estrie 地区。

这位发言人补充说，他们大多数人的任务是支持医务人员，协助规划和后勤工作。

12 月初，魁北克省公安厅长吉纳维夫·吉尔博 (Geneviève Guilbault) 请求加拿大武装部队提供帮助，以加快疫苗接种，尤其是第三剂疫苗的接种。

魁北克省要求联邦政府派出军人协助第三剂疫苗的接种工作。 照片：Graeme Kaine, brigade 39 des Forces armées canadiennes

第三剂疫苗逐步对所有人放开

魁北克省正在放宽有资格打第三剂疫苗的人群范围。

从上周一（12月27日）开始，60 岁以上的魁北克人已经可以预约打加强针。

其他的年龄组可根据以下时间表来进行预约：

2022 年 1 月 4 日： 55 至 59 岁的人群；

2022 年 1 月 6 日： 50 至 54 岁的人群；

2022 年 1 月 10 日：45 至 49 岁的人群；

2022 年 1 月 12 日：40 至 44 岁的人群；

2022 年 1 月 14 日：35 至 39 岁的人群；

2022 年 1 月 17 日：30 至 34 岁的人群；

2022 年 1 月 19 日：25 至 29 岁的人群；

2022 年 1 月 21 日：18 岁以上年龄组。

这意味着从 1 月 21 日开始，魁省所有成年人将有资格打加强针。

（Radio-Canada）