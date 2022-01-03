安省宣布新规定：学校上网课，餐馆停止室内服务

安省决定学校上网课至少两周，暂时关闭餐馆和健身房的室内服务，并暂停非紧急医疗程序，以避免安省的医疗保健系统不堪重负。

在谈到由 Omicron 变体引起的 COVID-19 病例持续激增的情况时，道格·福特说，这可能会导致医院出现数千张床位短缺。

他说， 我们必须尽一切可能控制这种变异病毒，否则结果可能是灾难性的，我不能冒这个险。

学校上网课至少两周

安省宣布，所有公立和私立学校将从 1 月 5 日开始实施远程上课，至少要持续到 1 月 17 日。

道格·福特表示，关闭学校的决定将维持至少两周，因为无法保证学校的人手充足，预计会有不少教师请病假。

安大略省预计在新一波疫情中, 因病请假的教师将增多. 照片：Radio-Canada

这个决定是在上周四（12月30日）的宣布之后做出的，上周四安省卫生官 Kieran Moore 医生曾宣布，新年后的返校日期将推迟两天，于本周三恢复学校内的面对面授课。

餐馆停止室内服务

今天宣布的新限制还包括：

餐厅和酒吧的室内用餐暂停；

允许餐馆的户外用餐、外卖、drive through 和送食品上门服务；

社交聚会限制减少到室内 5 人，室外 10 人；

零售店、商场、公共图书馆和个人护理服务场所的人数减为原容量的 50%；

桑拿、蒸汽房和氧吧关闭；

员工必须远程工作，除非他们的工作性质需要他们在现场工作；

上述措施将于 1 月 5 日星期三凌晨 12:01 开始实施，并将持续至少 21 天，直到 1 月 26 日。

安大略省公共卫生部门的新模型预测表明，住院人数可能会在本月底达到顶峰，但卫生官员同时指出，加强公共卫生措施将会减缓 Omicron 的传播速度。

（CBC）