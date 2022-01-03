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安大略省学生预定本周三返校：家长、学生感到焦虑
安大略省政府在上周四已经宣布，由于 Covid-19 病例激增，学生们将于 1 月 5 日（星期三）返校，而不是在今天（ 1 月 3 日）返校，同时将停止统计学校中的 COVID-19 病例，这两个决定让很多人感到焦虑。
多伦多大学感染控制流行病学家兼副教授科林·弗内斯（Colin Furness）医生说，即使学校复课，他也会让自己的孩子呆在家里。
而家长与学校合作伙伴组织（Parents partenaires en éducation,）的主席保罗·巴里尔 (Paul Baril) 则担心，上述决定会给家长们带来焦虑。
焦虑
基思·贝巴永 (Keith Baybayon) 是多伦多马歇尔·麦克卢汉天主教高中（Marshall McLuhan Catholic Secondary School) 的学生, 他说周三回学校的安排让他感到很焦虑。
他解释说，他的母亲是一名护士， Omicron 的传染性非常强，他不想在学校感染 COVID ，然后传给母亲。
他接着说，省政府宣布的措施—在学校安装更多的 HEPA 过滤器以改善空气质量，以及发送 N95 口罩—将会给学生们带来安全感，但应该确保这些措施能在学生们返校前得以实施。
（Radio-Canada）