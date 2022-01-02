曼尼托巴省允许有轻微症状但检测结果呈阴性的托幼及家庭服务人员返回工作岗位

这些机构中因感染新冠病毒正在休病假的工作人员，如果他们从医院或省检测中心获得阴性检测结果，或者两次通过自我快速检测获得阴性结果，同时在过去二十四小时内仅有轻微症状，不发烧并不需服药，就可以重新开始上班。但是如果他们上班后症状加重或出现新症状，就必须立即告知雇主并自我隔离。

一些托幼服务业人士对这项新措施表示担忧。曼尼托巴省托幼协会主席雷博（Lynda Raible）说，她理解经济活动要正常进行就必须让父母们能够依赖托幼服务。但是现在并不具备让有症状的人回来上班的条件，她认为，在让工作人员带症状上班之前，至少要向托幼服务机构提供快速检测试剂和N95或KN95口罩。

几天前，曼尼托巴省已经宣布允许有轻微新冠症状但病毒检测呈阴性的医护人员重返岗位。

（CBC, Rachel Bergen, adaptation en chinois par Wei Wu）