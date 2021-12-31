疫情简报：新布伦瑞克省长感染；安省和魁省日增病例超过1万6千；南非疫情减缓

67岁的希格斯自2018年11月起担任新布伦瑞克省长。

新布伦瑞克省在过去二十四小时中新增682个病例，又一次打破日增记录。这个数字虽然与安大略及魁北克等省份无法相比，但是对这个人口不足八十万的加东省份来说，已经威胁到医疗系统的正常运转。该省卫生部长谢珀德（Dorothy Shephard）星期五（12月31日）宣布，为应对疫情，全省医院将取消非紧急、非必需的手术和治疗。她还要求公众不要去挂急诊号，除非绝对必要。

安大略省和魁北克省在过去二十四小时中各自新增16713和16461个确诊病例。魁北克省目前每十万人口中有1013人确诊，为全国之冠。该省自今天起实行宵禁（晚10点至早上5点），同时禁止室内聚会，停止餐馆堂食服务并推迟开学。

安大略省开始为住在养老院的老人接种第四针疫苗。曼尼托巴省则决定首先向免疫力低下的群体提供第四针。

继萨斯喀彻温省和安大略省之后，BC省、阿尔伯塔省和新布伦瑞克省也宣布把完成两剂接种的感染者的隔离期从10天减至5天。另外，几乎所有省份都不再向无症状感染者提供PCR检测，而是要求他们自行隔离。

从12月23日至29日，加拿大全国新增两万五千多确诊病例，与前一星期相比增加141%。尽管目前的住院人数还没有达到2020年5月第一波疫情中的最高纪录，但是多个省份正在接近这个水平。

新布伦瑞克省首席卫生官拉塞尔（Jennifer Russell）今天在新闻发布会上的发言可以用来概括全国的普遍情况。她说，两年疫情以来，我们的目标基本上都是控制住病毒的蔓延。但是Omicron使这个目标不可能实现了。现在我们要做的是减少疫情对医疗系统和高危人群的影响。

不过，一些病毒学家相信，我们 已经可以看到隧道尽头的光亮 。麦吉尔大学的病毒学家维斯（Karl Weiss）认为，疫情将在四到六周内有所好转。

在最早查出Omicron的南非，政府官员也表示疫情已经过了最高峰，确诊病例比上一周减少了将近30%。而且这一波凶猛的疫情并没有使住院人数和死亡人数大幅度增加。南非政府在新年夜庆祝活动前取消了实行近两年的宵禁。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）