加拿大养老金保费自1月起调高，幅度大于原定计划

加拿大联邦政府和各省五年前批准一项计划，决定在2019年到2025年期间逐年上调CPP的缴费比例和基准，以增加加拿大人的退休收入。

缴费金额是根据年度缴费基数（YMPE，即用于计算退休金的年收入上限）来制定的。明年的YMPE为64900加元，比原定标准高1200加元。这是因为年度缴费基数是根据平均周薪来计算的。而疫情造成低收入职位减少，从而使加拿大人的周薪平均数升高了。

加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）呼吁政府明年暂停提高养老金保费，理由是生活费用上涨，而许多小企业尚未走出低谷。但是加拿大养老金的任何更动都需要联邦议会和至少代表三分之二总人口的七个省达成一致。因此奥图尔也只是口头上呼吁一下而已。

加拿大养老金的改革尚未完成。因为总理特鲁多已委托财长弗里兰（Chrystia Freeland）与各省协商，准备把丧偶者的养老金提高25%。

（CP, adaptation en chinois par Wei Wu)