魁北克省重新实行宵禁，并关闭餐馆，推迟开学，禁止聚会

这意味着许多人必须取消他们的新年夜庆祝活动。违反宵禁规定的罚款为1000到6000加元。

另外，学校的开学日期推迟到1月17日。今后三个星期天商店关门。

魁北克省在过去二十四小时中新增14188个病例，今天预计达到1万6千，而实际感染人数只会更高。勒格说，虽然Omicron引起的症状比较轻微，但是这么大的病例基数仍然使魁北克省的住院人数在一周内翻了一番，目前超过了900人。照这个趋势，住院人数很可能在今后几周内超出全省医院的收治能力。为了防止这种情况出现，更严格的封禁措施是必要的。

勒格再次呼吁公众接种疫苗。他说，全省只有10%的人不打疫苗，但是他们却占了住院患者的50%。公众对拒打疫苗者的怨气越来越大，有些人甚至在社交媒体上呼吁医院拒收他们。勒格说，魁北克这样的社会不可能这样做，但是省政府确实在考虑扩大疫苗护照的使用范围。

他也呼吁大家不要错过打疫苗加强针的机会。他说，Omicron使两剂疫苗的保护作用下降到30%，但是第三剂可以使接种者重新获得75%的保护。