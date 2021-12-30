从10天减为5天：萨斯喀彻温成为第一个缩短感染者隔离时间的加拿大省份

除一线医护人员和出现症状的人以外，该省快速检测结果呈阳性的人也不再需要做PCR检测进行核实。他们应当立即按照对确诊者的要求进行隔离并通知和他们有过密切接触的人。这个规定可能会造成一部分感染者不被统计的情况。

与其他省份不同的是，萨斯喀彻温省没有宣布更严格的封禁防疫措施，也没有推迟开学时间。萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe)在星期四（12月30日）的新闻发布会上解释说，Omicron虽然传染性更强，但是造成的症状比较轻微。该省的新增病例虽然在增加，但是住院人数却有所减少。他表示，省政府做决策的两大参照是住院人数和ICU收治人数。

该省是加拿大第一个缩短感染者隔离时间的省份。美国上个星期宣布了同样决定。在欧洲，法国、西班牙和意大利等国家也决定把感染者隔离时间缩短三至五天不等。由于感染者快速增加，这些国家的一些行业面临无法正常运作的威胁。

星期四（12月30日），安大略省和魁北克省分别新增13807和14188个病例。曼尼托巴省的日增病例首次突破一千，达到1123例。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）