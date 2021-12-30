加籍香港活动人士何韵诗等《立场新闻》前董事获保释，加拿大各方反应

四名前董事之一何韵诗是加拿大公民。她也是知名的粤语歌手和活动人士。她被捕后，许多加拿大活动人士和港人团体呼吁加拿大政府向她提供外交援助。外长若里(Mélanie Joly)星期三表示，加拿大对此事深表关切，加拿大驻香港领事官员随时准备提供帮助，外交部正在密切关注事件进展。

加拿大外交部长若里。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

前加拿大司法部长、著名人权律师科特勒（Irwin Cotler）说，正在发生的事不仅仅是对香港媒体自由和记者安全保障的正面攻击，不仅仅是对香港民主运动的镇压，而是针对香港民主本身。他认为，加拿大作为今年早些时候反任意拘押宣言的首倡国和媒体自由联盟的发起国之一，在香港问题上有特殊的责任。

科特勒曾在2020年日内瓦人权与民主峰会上与何韵诗有过一面之缘。他说，何一直为倡导和维护人权勇敢发声，对他产生了影响。

何韵诗1977年出生于香港，11岁时随父母移民加拿大，在蒙特利尔南岸定居。她在魁北克省上完预科后回到香港，进入流行乐坛。她曾为《苹果日报》撰写专栏，并出版多本散文。

何韵诗在2012年公开了自己的同性恋身份，是第一个正式出柜的香港女歌手。她本是香港流行乐坛最敢言的艺人之一，出柜后更是致力于维护LGBTQ权益。

何韵诗在2014年曾因参加占中被拘留。 照片：Getty Images / Lucas Schifres

她一向积极参加香港民主派活动。2014年曾在 雨伞运动 中被短暂拘留。2019年，她在反修例抗议活动现场接受记者采访时说，在蒙特利尔的生活经历影响了她，促使她为维护公民基本权利发声。 对我来说，加拿大是另一个家，我现在在香港实践的是我在那里学到的东西。

蒙特利尔麦吉尔大学的港裔学生民主团体 麦吉尔香港人 对何韵诗被捕感到震惊。该团体的一名成员说，这是一个可怕的消息，因为她和伙伴们一直在担心，当有一天所有知名的活动人士都被抓完以后，就会轮到她们当中的一个或者仍在香港的朋友。

除加拿大外，联合国人权事务高级专员办公室、美国、英国、欧盟和德国也对香港警方查抄《立场新闻》提出谴责，并呼吁释放被捕人员。星期三下午法院开庭时，英国、美国、德国和荷兰等国家的外交官也到场旁听。

香港特首林郑月娥称这些国家的立场是在践踏法治。中国外交部驻香港特派员公署发表声明说，香港不容 少数魑魅魍魉为所欲为，...... 香港拨乱反正的历史进程不容阻挠，中华民族伟大复兴的历史进程不容阻挡。

（CBC, Verity Stvenson, BBC, adaptation en chinois par Wei Wu）