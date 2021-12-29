华裔学者方德智和周蔡小珊等人获得加拿大勋章。

BC省华裔历史学者周蔡小珊（Lily Siewsan Chow）因她保护和研究早期华人历史的成就获得加拿大员佐勋章，滑铁卢大学心理学教授方德智（Geoffrey T. Fong）因他在控烟政策和减少吸烟方面的贡献获得加拿大官佐勋章。

两枚加拿大最高荣誉勋章颁给了著名作家马特尔（Yann Martel）和前参议员辛克莱尔（Murray Sinclair）。辛克莱尔是原住民，曾在2009至2015年期间担任调查原住民寄宿学校的真相与和解委员会主席。

马特尔的小说《少年Pi的奇幻漂流》获得2002年的布克奖，2003年的蒙特利尔书展大奖和2004年的德国图书奖。由著名华裔导演李安在2012年拍摄的同名电影获得了当年的奥斯卡金像奖最佳导演奖和最佳影片提名。

安大略省黎巴嫩裔企业家莫哈迈德.法吉（Mohamad Fakih)是加拿大员佐勋章获得者之一。尽管他经营的派拉蒙美食连锁餐馆在疫情中损失惨重，但仍然向安省养老院一线员工免费提供了上万份饭菜。

相关链接：2021年加拿大勋章获得者名单 （新窗口）

(CBC, adaptation en chinois par Wei Wu)