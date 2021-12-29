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加拿大多个省份日增病例创新高，魁北克省允许被感染医护人员上班引起质疑
星期三（12月29日），魁北克省、安大略省、曼尼托巴省、纽芬兰省、爱德华王子岛省和努纳武特地区的日增病例记录被打破。其中人口最多的安大略省和魁北克省分别新增10436和13149例新冠病例。安省的住院患者从前一天的491人增加到了726人。魁北克省现有804名住院患者，比前一天增加102人。
Omicron变异株强大的生长能力和传播能力使全球感染者人数快速增长，目前法国、英国、丹麦、澳大利亚、美国和阿根廷等国家的日增病例均达到前所未有的高峰。全世界在过去一周里平均每天新增病例超过93万5千，比前一星期高出37%。
加拿大和许多国家都面临因大量医护人员感染而医疗系统人手不足的问题。星期二，魁北克省政府宣布将允许病毒检测结果呈阳性但无症状的医生和护士继续上班。这项新政策引起了很多质疑。批评者认为，被感染的民众即使无症状也被告诫自我隔离，不得与他人接触，而医护人员被感染后却可以继续工作，这是矛盾的，并且有可能造成更多的医院员工和患者的感染。
魁北克省医疗系统工会之一、魁北克跨专业卫生联合会主席布沙尔（Julie Bouchard）说，在出此下策之前，省政府还有一些措施可以采取，例如发放N95口罩，
卸载患者，向军队求援等。
统计数字显示，新冠病毒两年来已在全世界造成540多万人死亡。但是世卫组织认为实际的死亡人数可能比统计数字多两到三倍。
（CBC, AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）