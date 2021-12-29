香港独立网媒《立场新闻》停运：多名高层被捕，财产被冻结，办公室被查抄

《立场新闻》当日宣布停止运营，遣散员工。总编辑林绍桐在被捕后辞职。但香港警方表示并未禁止《立场新闻》运营。今年六月份，香港壹传媒旗下的《苹果日报》也是在多名高层被捕、报社被搜查和资金被冻结后宣布停刊。

已被判刑的壹传媒创办人黎智英等人一天前被加控发布煽动刊物罪。

除总编辑林绍桐外，今天被捕的《立场新闻》人员是前总编钟沛权，前董事周达智，吴霭仪，方敏生，何韵诗，《苹果日报》前副社长陈沛敏。陈此前已被关押，她是钟沛权的妻子，曾为《立场新闻》撰稿。七人均被指控串谋发布煽动刊物。

被捕前董事中的何韵诗是加拿大公民。她也是知名歌手和艺人，1996年出道以来发行过12张专辑。

2019年7月，何韵诗在联合国人权委员会作证。 照片：The Associated Press / Jamey Keaton

同一天，香港记者协会主席陈朗昇被短暂拘留，两处住所被搜查。他也是《立场新闻》的副采访主任。他在前一天晚上刚刚主持了香港记者协会周年晚宴。他在致辞时表示，过去几个月是香港新闻界 翻天覆地、滔天巨浪的日子 。

香港始终需要真相，亦需要记者；前路再难行，记协会戳力不倒下。面对不明的前路，此刻我们别无他求，只望一向支持记协的朋友及伙伴，继续给我们微弱的鼓励。 引自 陈朗昇，香港记者协会主席

香港国安处称，《立场新闻》涉嫌在2020年7月至2021年11月期间刊登煽动性文章，目的是 引起憎恨或藐视香港特区政府 ，甚至煽动分裂和颠覆国家政权。

香港中文大学每三年进行一次传媒公信力民调。在最近一次（2019年）民调中，《立场新闻》获得网络媒体最高分。

中国官方媒体《环球时报》评论说，何韵诗等《立场新闻》相关人员被捕的消息“大快人心，...... ‘反中乱港’者终将接受法律的正义审判，一个也不会少。

（AP, CBC, BBC, adaptation en chinois par Wei Wu）