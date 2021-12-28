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加拿大公共安全部长呼吁推特处理一条针对加拿大医学协会主席的推文
加拿大公共安全部长门蒂西诺（Marco Mendicino）写信给推特加拿大分部，要求该社交媒体平台处理一条发给加拿大医学协会主席凯瑟琳.斯玛特（Katharine Smart）的推文，称它对医疗工作者构成威胁。
这条推文由一个网名为
@AsktheBrownDoc1的推特用户在12月22日发出。推文说：
你害怕成为下一个@KatharineSmart吗？我们这群无法忍受你的人几周来一直在看着你和你的家人......而且得到了一些很不错的录像......现在就等最好的时机了！
门蒂西诺在他的信中说，这条推文的明显目的是恐吓斯玛特医生和她的家人，并干扰她的工作。它对医疗工作者的身心健康和安全构成了威胁。
斯玛特在收到这条推文后通知了推特公司，但是后者表示它没有违反规定。门蒂西诺在信中说，他对推特决定不撤下这条推文的决定不能苟同，认为它直接违反了有关规定，并认为允许这样的评论发表使医疗工作者承受更大的被辱骂、恐吓的风险。
斯玛特已经报警。
旨在保护医护人员和患者免受骚扰和恐吓的加拿大C-3法案已经进入议会审批的最后阶段。门帝西诺说，在刑法之外，社交媒体平台也可以为消除有害网络内容发挥作用。
（CBC, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu）