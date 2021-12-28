没上班先发奖金：劳动力短缺迫使一些雇主想办法吸引新员工

在新布伦瑞克省首府弗雷德里克顿市，一个名叫麦克劳德（Hannah McLeod）的年轻女子告诉CBC记者，她在逛购物中心时看到一家鞋店在招售货员，虽然没有这方面的工作经验，她还是决定碰碰运气。她原本估计售货员的工资大约在该省目前每小时11.75加元的最低工资标准上下，因此提出的工资要求是每小时12.5加元。但是在面试后，她惊讶地得知自己被录用为经理助理，薪酬为每小时15加元。

从2019年到2021年，加拿大零售业的工资增长了8.9%。而过去几十年中的工资增长主要集中在就业市场顶端的职位。

还有一个被越来越多公司采用的办法是提供 签约奖金 ，金额从200加元到1000加元不等。一位零售业人力资源经理说，这实际上是雇主之间争夺员工的 薪酬战 。

加拿大零售委员会的顾问勒布朗（Michael LeBlanc）说，新冠疫情迫使零售商采取更多激励措施来吸引员工，并改变过去对待雇员的方式，更多地考虑他们的健康和安全，并为他们提供上进的机会。

麦克劳德也表示，她这一代人已经不能再容忍自己被当成廉价劳动力，对雇主的要求更高。因为在工作中 我们不仅仅是在使用自己的技能，...... 你在工作上用掉的时间永远不会再回来 。

（CBC, Nojoud Al Mallees, adaptation en chinois par Wei Wu）