魁北克省日增病例超过一万二，将允许感染病毒的医护人员继续上班

另外，该省在过去二十四小时中有15名新冠肺炎患者死亡，88人住院。圣于贝尔市的一家养老院发生群聚性感染，2名老人死亡。

省卫生部在今天中午的新闻发布会上宣布了几项应对措施，包括将允许病毒检测结果呈阳性的医护人员以及其他一线服务人员 在某些情况下 继续工作。省卫生部长杜贝（Christian Dubé）解释说，这个决定是几经权衡并和工会商议后做出的。到昨天为止，全省因感染病毒离岗的医护人员已达到七千，未来几天可能增加到一万。医疗系统很快将面临因人手不足无法保证服务的局面。

他解释说，这将是在万不得已的情况下才会实行的措施。魁省医护人员的两剂疫苗接种率达到98%，医院的保护措施很完备。在这种情况下，让检测结果呈阳性的医生和护士继续工作所带来的风险是 可控的 。

另一项措施是抽调更多人力加快第三针疫苗接种。60岁及以上的魁省人从星期一起可以预约第三针疫苗。杜贝说，18-59岁的人将从1月4日起开始预约。

目前公共卫生部门最担心的是住院人数暴增压垮医疗系统。虽然Omicron造成的感染多数症状轻微，但是庞大的感染者数量使住院患者仍在不断增加。杜贝在感谢那些牺牲圣诞假期奋战在第一线的医护人员都同时，也恳请公众体贴他们的辛劳，不要聚会，减少出行，并注射第三针疫苗。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)