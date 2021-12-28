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魁北克省日增病例超过一万二，将允许感染病毒的医护人员继续上班

新闻发布会。

魁北克省卫生部长杜贝。

照片：Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

RCI

星期二（12月28日），魁北克省的日增新冠病例再创纪录，达到12833例。然而防疫专家和省卫生部都表示，鉴于现在只有出现症状的人才被要求进行病毒检测，实际感染人数可能大大超过这个数字。

另外，该省在过去二十四小时中有15名新冠肺炎患者死亡，88人住院。圣于贝尔市的一家养老院发生群聚性感染，2名老人死亡。

省卫生部在今天中午的新闻发布会上宣布了几项应对措施，包括将允许病毒检测结果呈阳性的医护人员以及其他一线服务人员在某些情况下继续工作。省卫生部长杜贝（Christian Dubé）解释说，这个决定是几经权衡并和工会商议后做出的。到昨天为止，全省因感染病毒离岗的医护人员已达到七千，未来几天可能增加到一万。医疗系统很快将面临因人手不足无法保证服务的局面。

他解释说，这将是在万不得已的情况下才会实行的措施。魁省医护人员的两剂疫苗接种率达到98%，医院的保护措施很完备。在这种情况下，让检测结果呈阳性的医生和护士继续工作所带来的风险是可控的

另一项措施是抽调更多人力加快第三针疫苗接种。60岁及以上的魁省人从星期一起可以预约第三针疫苗。杜贝说，18-59岁的人将从1月4日起开始预约。

目前公共卫生部门最担心的是住院人数暴增压垮医疗系统。虽然Omicron造成的感染多数症状轻微，但是庞大的感染者数量使住院患者仍在不断增加。杜贝在感谢那些牺牲圣诞假期奋战在第一线的医护人员都同时，也恳请公众体贴他们的辛劳，不要聚会，减少出行，并注射第三针疫苗。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)

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