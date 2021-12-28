威胁加拿大国家安全的另一大敌：气候变化。

CSIS的政策副主任格迪斯（Tricia Geddes）在上个月的一次会议上说，气候变化将会给加拿大人的生活和加拿大国家安全带来深远的影响，如何应对这种影响将是安全情报工作的一个重大转变，有关机构也将在这个领域发挥重大作用。

加拿大总理特鲁多的前国安顾问里格比（Vincent Rigby）解释说，气候变化造成的威胁是逐渐累积的。一场泥石流不会威胁到国家安全，但是频繁发生、程度越来越严重的极端天气对经济和社会结构具有相当大的破坏性，最终会影响到国家安全。

气候变化还将加剧地缘政治的动荡，造成更大规模的人口迁移。美国政府几个月前警告说，在南亚、拉美和撒哈拉以南非洲地区，因气候变化而流离失所的人数将在三十年内超过一亿四千万。

里格比举例说，对水资源的争夺在未来会造成更大的冲突。实际上，这种情况在埃塞俄比亚和埃及等国家已经发生了。

气候变化也正在为北极地区的国与国之间对抗制造可能性。随着冰川融化，该地区的航道和天然资源引起了俄罗斯和中国等国家的兴趣。里格比说，随着围绕当地矿产、石油和渔业等方面的竞争越来越激烈，各国会采取措施保护它们认为自己拥有的权益。

（CBC, Catharine Tunney, adaptation en chinois par Wei Wu)