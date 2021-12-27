安大略省和魁北克省分别新增病例9418和8231，疫苗能对抗Omicron吗？

魁北克省从今天起开始实行新的防疫规定，包括把室内聚会人数从10日减少到6日，同时为60岁以上省民提供第三剂疫苗。该省和安大略省都面临的一个问题是许多医护人员感染后在家隔离治疗，造成医院人手不足。

曼尼托巴省在过去三天中新增2154个病例，其中圣诞节这一天增加了785例， 为该省疫情爆发以来单日最高纪录。省政府现在要求所有室内外公共聚会的人数减少一半。

目前各省的新增病例大部分都是来自Omicron变异株。许多感染者是打过两剂疫苗的。安大略省新冠科学顾问小组负责人朱尼（Peter Juni）在接受CBC采访时介绍说，统计数据显示，Omicron使疫苗阻止感染的保护作用降低到了15%，因此疫苗加强针很重要。

但好消息是，疫苗预防重症的作用几乎没有变化。从数据示意图上可以清楚地看到，代表ICU和医院入住率的两条线几乎持平，只有代表防止感染有效率的那条线呈断崖式下降。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)