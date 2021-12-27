加拿大西部地区遭遇寒流，埃德蒙顿市破141年低温纪录

星期一（12月27日）早上，阿尔伯塔省埃德蒙顿市的居民在零下39摄氏度的严寒中醒来。如此低温打破了自1880年以来的纪录。如果加上风寒指数，该省许多地区的体感温度在零下40度到零下55度之间。气象专家警告说。这种天气在户外活动，裸露的皮肤在几分钟之内就会被冻伤。

加拿大气象专家维尔吉（Chris Wielki）预计到今天晚上还将有其他地区的低温纪录被打破。他提醒西部省份的居民注意保暖，尽量减少外出。

他说 ，西部地区的低温天气将持续数日，气温要到星期六才会升高，但是星期天又将重新下降。

BC省的大温地区、温哥华岛东部、弗雷泽河谷等地区都有极地寒流警告，低温将持续到星期三。

萨斯喀彻温省部分地区在低温和强风之外还有大雪，风寒指数在零下40度到零下45度之间。由于能见度降低，交通部门要求民众避免在某些道路上开车，出门前先查询路况 （新窗口）。

（CBC News， adaptation en chinois par Wei Wu)