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加拿大西部地区遭遇寒流，埃德蒙顿市破141年低温纪录
加拿大西部地区遭遇寒流，低温笼罩了整个阿尔伯塔省，BC省和萨斯喀彻温省的大部分地区以及曼尼托巴省和安大略省的部分地区。
星期一（12月27日）早上，阿尔伯塔省埃德蒙顿市的居民在零下39摄氏度的严寒中醒来。如此低温打破了自1880年以来的纪录。如果加上风寒指数，该省许多地区的体感温度在零下40度到零下55度之间。气象专家警告说。这种天气在户外活动，裸露的皮肤在几分钟之内就会被冻伤。
加拿大气象专家维尔吉（Chris Wielki）预计到今天晚上还将有其他地区的低温纪录被打破。他提醒西部省份的居民注意保暖，尽量减少外出。
他说 ，西部地区的低温天气将持续数日，气温要到星期六才会升高，但是星期天又将重新下降。
BC省的大温地区、温哥华岛东部、弗雷泽河谷等地区都有极地寒流警告，低温将持续到星期三。
萨斯喀彻温省部分地区在低温和强风之外还有大雪，风寒指数在零下40度到零下45度之间。由于能见度降低，交通部门要求民众避免在某些道路上开车，出门前先查询路况 （新窗口）。
（CBC News， adaptation en chinois par Wei Wu)