魁北克省导演瓦雷猝然离世，享年58岁，曾执导《达拉斯买家俱乐部》等名作

瓦雷的家人还没有对媒体透露关于他突发疾病的详情。据悉他是在自己的乡间别墅里去世的。这个突如其来的噩耗震惊了加美电影界。魁北克演员科泰（Michel Côté）说，瓦雷正当创作盛年，他的死是一个巨大的损失。

瓦雷出生于1963年3月。他在蒙特利尔大学电影专业毕业后，于1995年执导了他的第一部故事片《黑名单》。该片一炮而红，成为当年魁北克影片的票房之冠。

2005年，他执导的《爱疯狂》获得10项魁北克省电影奖项和13项加拿大电影奖项，同时获得多伦多电影节最佳加拿大故事片奖和奥斯卡最佳外语片提名。

他在2013年执导的《达拉斯买家俱乐部》入围奥斯卡最佳电影，是有史以来第一部由魁北克导演拍摄的电影入围该奖。虽然瓦雷最后没能抱得金人归，但是出演这部电影的麦康纳（Matthew McConaughey）和莱托（Jared Leto）分别获得最佳男主角奖和最佳男配角奖。

2017年，瓦雷开始执导HBO电视剧《大小谎言》。该剧第一季获得金球奖的最佳限定剧奖和艾美奖的最佳迷你剧奖。

瓦雷去世前正在筹拍一部反映披头士成员约翰.列侬与其妻小野洋子之间关系的电影，同时在策划把美国作家迈克德莫特（Zack McDermott）的自传《大猩猩与小鸟》改编成电视剧。

（Radio-Canada, Dominique Degré, adaptation en chinois par Wei Wu)