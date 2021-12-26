【回顾】2021年加中关系六大事件：对立更加明显

2020年，加中建交五十年，加广特别节目 （新窗口）采访了五位专家，因为发生了孟晚舟和两名麦克事件，他们一致认为那是 加中关系的最低点 。

而回顾2021年，尽管孟晚舟和两名麦克事件在9月底得以解决，加拿大针对中国的一系列政策显示，两国关系并没有得到缓和，反而是对立更加明显。

岁末，加广采访了两位加中关系评论人士，回顾一年来的大事件。

受访嘉宾：

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston） ：渥太华大学科学技术与政策研究所的资深研究员

昌西（Chauncey Jung)：时政评论员

1. 两名加拿大麦克获释

9月24日，华为财务总监孟晚舟与美国检方达成暂缓起诉协议后获释。

几乎在同一时间，被中国扣押近三年的两名麦克，康明凯（Michael Kovrig）和麦克·斯帕弗（Michael Spavor）获释，飞回加拿大。

昌西对加广表示，或许大多数人会将两位麦克的释放看作为本年度加中关系最重要的事件，从新闻报道的关注度来说，这种说法的确有道理。但我们并不能够将两位麦克的释放看作加中两国关系的 突破 或者改善的契机。实际情况是，在中国，还有超过100名加拿大公民被关押。而在华为、香港、新疆等问题上，民主世界与中国间的分歧不但没有解决，反而继续加大。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿认为，两名麦克事件深刻影响了加中关系，可以说，两国再也无法回到从前。

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2. 保守党指责联邦大选受中国干扰

今年九月的联邦大选之后，保守党称大选受到外国势力干预，怀疑有13个选区的保守党候选人因此落败。

媒体报道称，加拿大情报机构CSIS曾在年初向总理特鲁多做了汇报，称 中国歪曲新闻和影响加拿大境内媒体的努力已经成为常态，中国等外国对加拿大的渗透变得更加老练、频繁和狡猾 。

但最近，新一届联邦议会开始之后，保守党出人意料地做出决定，将不再支持设立 加中关系特别委员会 。这一决定，引发了质疑与批评。

加拿大前驻华大使大卫·马尔罗尼（David Mul)在推特率先批评保守党，不仅没有反击 中国干涉加拿大行动 ，反而屈服了。

讽刺的是，唯一能够调查中国在加拿大影响力的机构因为中国影响力被关闭了。 引自 大卫·马尔罗尼

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来自BC省的独立参议员胡元豹（Yuen Pau Woo ）为这一决定欢呼，并批评加中关系委员会中的一些人是 麦卡锡主义 。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿表示，有调查显示，中国影响力试图干扰加拿大政治，转变加拿大强硬的对华立场，方式就是针对保守党内对中国持批评态度的候选人。但我必须说，也有很多华人并不支持北京的政策，我们更不应对中国的做法保持沉默。

她呼吁加拿大政府应该就外国势力干涉大选提出立法，也应该就保守党提出的受到影响选区的情况进一步进行调查，揭示当中的内幕。

昌西的分析认为，一些人认为保守党遭到了来自中国以及亲北京势力的打压，但这种说法并不能算严谨。因为影响大选胜负的因素远多于加拿大-中国关系这一个方面。如何应对种族问题，如何解决托儿服务，如何抗击气候变化，如何管控枪支暴力，这些问题都是保守党在大选期间的失分项。

但他也认为，在2021年的失败后，曾有保守党华人协会因为奥图对中国的立场而要求其辞职的事件发生。再回头关注目前保守党在特别委员会上的立场，这层感官上的 选举压力 ，或许才是最深一层的 外国势力干预 。

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2019年12月，在保守党主导下，加拿大议会成立 加中关系特别委员会 ，时任议会外交部影子部长、现任保守党党魁的艾林·奥图表示：

加拿大面临的加中关系挑战，将会是影响到下一代的外交挑战。 引自 奥图

过去两年中，加中关系特别委员会曾就香港问题、新疆维吾尔问题、中国在加拿大影响力等进行听证会，并深刻影响了加拿大政府在上述事件中的政策。

3. 加拿大宣布外交抵制2022北京冬奥会

12月9日，跟随美国、英国、与澳洲等国，加拿大正式宣布，将会外交抵制明年二月举行的北京冬奥会，以为着加拿大将不会派遣政府官员以及外交人员出席冬奥会的开幕仪式。

特鲁多表示，加拿大对中国政府一再践踏人权的行为极为关切，外交抵制将向北京表明加拿大政府的立场。当被问到他是否认为中国政府可能进行报复时，他表示，这并不出人意料。加拿大几个月来一直在和盟国讨论此事。

事件令中国非常不满，表示 美国等国将奥运政治化... ... 将为此付出代价 。

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2019年，加中关系专家玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士在CBC接受访问。 照片：Radio-Canada / CBC

4. 禁止随意拘押外国人倡议

今年二月，加拿大联合国家社会的58个国家首先发起 反对任意拘押外国人倡议 ，要求一些国家停止任意拘押外国公民作为外交筹码。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿认为，至今有66个国家外加欧盟签署了加拿大牵头的反对任意拘押外国人倡议。两名麦克遭到闭门审理以及麦克·斯帕佛被判刑的日子，有20多个国家的几十位驻华外交官前往加拿大驻华使馆，甚至是丹东法庭外，与加方人员站在一起，表示支持。

她表示，美国拜登政府在上台后，中国对民主国家团结一致应对付自己，是感到非常不舒服的。

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总理特鲁多和外交部长朱莉，后左，以及体育部长圣昂格一起，宣布加拿大将外交抵制明年二月举行的北京冬奥会。 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

5.加拿大议会认定中国在新疆实行种族灭绝；加拿大政府制裁新疆官员及实体

2021年2月22日，加拿大众议院以266票通过，0票反对的比数通过了由保守党外交影子内阁庄文浩提出的认定新疆人权迫害行为为种族灭绝的动议 （新窗口）。虽然众议院通过的动议并不具有绑定性质，但代表了加拿大民众以及民意代表对新疆状况的关切与立场。

3月21日，加拿大国际事务部部长马克·加诺宣布，与美国、英国、欧盟等国际盟友站在一起，对四名涉及侵害新疆维吾尔人人权的中国官员个人，以及一个经济实体实施制裁。

四名受到制裁的中国官员包括：

陈明国，新疆维吾尔自治区公安厅厅长；

王明山，新疆维吾尔自治区党委常委、政法委书记、前新疆公安厅厅长；

朱海仑，新疆自治区前政法委书记、前公安厅厅长；

王君正，新疆维吾尔自治区党委副书记，兵团党委书记。

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6. 加拿大继续为香港居民开辟移民通道

昌西表示，自2020年11月首次推出针对香港居民移居加拿大的政策后，加拿大政府在2021年6月再次推出额外帮助香港居民移居加拿大的其他通道。政策着重于帮助具有大专大学以上学历的年轻人，不论他们是否持有BNO护照，前往加拿大工作与生活。

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