Omicron：全球取消 2000 多个航班, 加拿大航班不减

根据 Flightaware 网站的信息，星期五（12月24日）截止到北美东部标准时间下午 2 点左右，至少有 2,272 个航班取消，其中 585 次是与美国相关的航程。

法新社询问的许多公司都提到，新一波大流行病尤其影响到机组人员，这是导致航班取消的主要原因之一。

Flightaware 称，美国联合航空公司（United Airlines ）周五不得不取消了 180 多个航班，占原定航班的 8%。

该公司表示，本周在全国范围内出现的 Omicron 病例激增对我们的工作人员和运营人员产生了直接影响。

Flightaware 说，达美航空公司 （Delta）也取消了 163 个航班，有有的是因为 Omicron 的影响，有的是因为恶劣的天气条件。

今年圣诞计划乘各种交通工具出行、与家庭团聚的美国人大大多于往年。 照片：Getty Images / Mario Tama

2020 年的圣诞节就已经因为新冠大流行而受到重创，今年圣诞人们的度假旅行安排再度因疫情而被打乱。

根据美国汽车协会的估计，12 月 23 日至 1 月 2 日期间，有超过 1.09 亿美国人计划乘坐飞机、火车或汽车进行旅行，这比去年增加 34%。

加拿大航班正常

加拿大也出现可 COVID-19 病例激增，但加拿大的航空公司仍能够保持航班正常运行。

Flair Airlines 的业务转型和运营副总裁 Matthew Kunz 在一份声明中表示，目前我们还没有直接因为 COVID 而取消任何航班，Flair 要求所有员工进行全面免疫接种，以最大限度地保护他们。

加拿大首都渥太华的机场，今年圣诞加拿大的飞行航班没有受到 COVID 的直接影响。 照片：Radio-Canada

（Radio-Canada)